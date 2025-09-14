Ai kiếm về triệu USD cho công viên giải trí Trung Quốc?

Hàng nghìn diễn viên trẻ Trung Quốc hóa thân thành nhân vật trong game, biến công viên giả tưởng Wansui thành sân khấu võ hiệp sống động.

Yeye (trái) nhảy múa trong cuộc diễu hành tại công viên Wansui. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Mồ hôi làm cay mắt Huagu. Diễn viên hóa trang từ Hà Nam, Trung Quốc này vội rút một tờ khăn giấy từ tay áo, lau nhanh mồ hôi dưới bộ tóc giả rồi giấu đi. Ngay khoảnh khắc du khách giơ điện thoại, anh nở nụ cười, cổ tay xoay thành góc chụp quen thuộc. Động tác ấy anh lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi ngày, ngay cả trong tháng 7 nóng kỷ lục ở Hà Nam.

Huagu là một NPC - diễn viên hóa trang trong công viên giả tưởng Thành phố võ thuật núi Wansui ở thành phố Khai Phong - nơi hơn 2.000 diễn viên khoác lên mình trang phục cổ trang, sắm vai những nhân vật bước ra từ thế giới võ hiệp.

Tại các ngõ ngách trong công viên, họ vừa biểu diễn đấu kiếm, khiêu vũ, vừa tương tác với khách tham quan. Mỗi bước đi, nụ cười hay cái nghiêng đầu đều được tính toán để tạo nên khung hình hoàn hảo, sẵn sàng xuất hiện trên mạng xã hội.

Các NPC thường mất khoảng 2 giờ trang điểm cho công việc biểu diễn mỗi ngày. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Theo Sixth Tone, vài năm trở lại đây, Wansui trở thành một trong những mô hình thành công nhất của ngành du lịch nhập vai tại Trung Quốc. Từ sáng đến tối, công viên tổ chức hơn 3.000 suất diễn mỗi ngày, đón tới 50.000 khách và hàng trăm nghìn khách vào dịp cao điểm.

Doanh thu tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2022 và dự kiến đạt 1,1 tỷ nhân dân tệ ( 155 triệu USD ) trong năm nay, trở thành hình mẫu mà nhiều công ty du lịch trên khắp đất nước muốn học theo.

Thành công ấy phụ thuộc gần như hoàn toàn vào những người được thuê để biểu diễn - các NPC.

Mỗi ngày của các NPC bắt đầu từ phòng hóa trang. Chỉ riêng phần trang điểm đã mất 2 giờ với lớp nền trắng, eyeliner sắc nét, phấn tạo khối mũi và mái tóc giả dài màu trắng. Khi hoàn tất, Huagu (tên thật là Vương Dương) đẩy cửa bước ra, nơi hơi nóng và dòng người đã chờ sẵn.

Khoảnh khắc Huagu hóa trang thành đạo sĩ Vương Diệp, hướng dẫn du khách tập Thái Cực Quyền, hồi tháng 8 (ảnh phải). Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Trở thành NPC chẳng liên quan đến khuôn mặt hoàn hảo. Trang điểm và tóc giả có thể biến hầu hết mọi người thành mỹ nhân. Tuyển dụng chỉ yêu cầu nữ cao từ 1,65 m, nam từ 1,75 m.

Hàng ngày, 2.000 nghệ sĩ dựng hàng nghìn tiểu phẩm, từ màn đấu võ truyền thống đến vũ đạo K-pop hay các nàng tiên hát ca theo nhạc Billie Eilish.

Ở đây, khách du lịch không chỉ là khán giả mà còn là một phần của vở diễn. Du khách thậm chí có thể “ăn cắp” những tờ bạc trong trò chơi, cho đến khi bị các lính gác mặc đồng phục thời Tống bắt giữ trong màn diễu hành giả, đi qua các con phố trong tiếng cười.

Nhờ sự kết hợp khéo léo này, khách dành trung bình 9 giờ ở Wansui - lâu hơn hẳn các công viên khác.

Một NPC đang tương tác với khách tham quan (ảnh trái). Lính canh mặc trang phục thời nhà Tống đang lôi một khách tham quan đi trong một vụ bắt giữ giả (ảnh phải). Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Để duy trì hoạt động vui chơi của du khách, các NPC làm việc 6 ngày mỗi tuần, mỗi ca từ 6 đến 8 tiếng, chưa tính thời gian trang điểm và nghỉ ngắn. Phần lớn thời gian, họ biểu diễn ngoài trời, bất chấp nắng nóng hay giá lạnh.

Ban quản lý công viên khẳng định đã áp dụng các biện pháp bảo vệ, từ hệ thống phun sương, giao đá, trang phục khô nhanh đến phòng chờ điều hòa. Nhưng theo Wang Gang, một diễn viên gắn bó từ năm 2008, cảm giác công việc này vẫn như “dây chuyền lắp ráp”.

“Ngày trước, các vở chỉ diễn vào dịp lễ. Giờ thì diễn liên tục, không còn mùa vắng khách. Khán giả cứ thế đẩy bạn đi”, anh nói.

Một NPC tạo dáng cùng khách tham quan trong buổi chụp ảnh, tháng 8 năm 2025. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Với hàng nghìn du khách và máy quay mỗi ngày, các màn trình diễn phải luôn sẵn sàng để cắt ghép, chia sẻ trực tuyến. Wang thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kịch bản theo xu hướng mới nhất.

Yeye vào vai Nữ thần Mặt Trăng. Ảnh: Jiang Xinyi/Sixth Tone.

Khi mới bắt đầu, Huagu ngỡ ngàng với trường hợp du khách xin chạm mặt, hôn tay, nhưng rồi phải học cách thích nghi, quan sát NPC khác và luyện tập.

Yeye, 20 tuổi, vào vai Nữ thần Mặt Trăng - nhân vật chính của lễ diễu hành - hai lần mỗi ngày cưỡi xe hoa, đội vương miện, cúi chào và tạo hình trái tim. Người hâm mộ hô vang tên cô, ngay cả khi nghỉ, cô cũng bị người lạ chặn lại.

Tuy vậy, với nhiều người trẻ Trung Quốc, NPC là một công việc "trong mơ" giữa bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh.