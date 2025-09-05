Ái nữ đại gia Minh Nhựa đáp trả tin mới đẻ đã 'bỏ cữ đi chơi'

Sau một tháng sinh con út, Joyce Phạm mới chia sẻ hình ảnh đi đẻ ở bệnh viện. Cô bị không ít người hiểu nhầm "bỏ cữ đi chơi", phải lên tiếng giải thích.

Joyce Phạm là hot mom nổi tiếng mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram.

Sau lần sinh con thứ 4, Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa - thường xuyên đăng tải hình ảnh dự sự kiện, đi du lịch, tận hưởng khoảnh khắc đời thường với thần thái rạng rỡ.

Tối 4/9, trên story Instagram cá nhân với hơn nửa triệu người theo dõi, cô nhận được câu hỏi từ một tài khoản: “Em thấy người ta vừa sinh là phải ở nhà dưỡng. Nhưng chị vừa sinh xong đi chơi, trộm vía ghê”.

Trước thắc mắc này, Joyce Phạm phân trần: “Em nói vậy dễ khiến nhiều người hiểu lầm rằng chị sinh xong không kiêng cữ gì mà đi chơi luôn, như vậy lại tội cho chị”.

Cô khẳng định bản thân vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ở cữ: mặc đồ dài, nằm than, xông hơi… tương tự lần đầu sinh con trai đầu lòng Jayden. Gia đình cô vốn rất khắt khe trong việc chăm sóc sản phụ, nên không có chuyện “bỏ cữ” để vui chơi.

Tuy nhiên, khác với nhiều người trước kia ở cữ 3 tháng, Joyce Phạm cho hay cô chỉ "kiêng" trong 1 tháng. "Việc này vừa kết hợp truyền thống và hiện đại, chứ không hoàn toàn gò bó như trước", cô giải thích thêm.

Joyce Phạm cùng chồng là Tâm Nguyễn đã có 4 con.

Joyce Phạm hạ sinh con trai út - bé Jayric - vào hôm 22/6. Tuy nhiên, cô giữ kín chuyện sinh nở cho đến khi con đầy tháng mới tung ảnh đến bệnh viện vượt cạn.

Sau đó, khi xuất hiện tại một sự kiện, cô khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thon gọn và thần sắc tươi tắn, gần như không cho thấy dấu hiệu mới sinh.

Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa cho rẳng việc mình công khai việc sinh con thứ 4 sau một tháng khiến nhiều người hiểu nhầm cô chưa hết cữ đã đi khắp nơi.

Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1999), là con gái lớn của doanh nhân Minh Nhựa, cháu nội ông Phạm Văn Mười - Tổng giám đốc một công ty nhựa lớn. Năm 2019, cô kết hôn với Tâm Nguyễn (sinh năm 1997).

Cặp đôi Gen Z được mệnh danh là “rich kid chính hiệu” khi thường xuyên xuất hiện cùng cuộc sống xa hoa, nhung lụa. Sau lễ cưới đình đám, cả hai lần lượt đón con trai Jayden (2020), con gái Jayla (2022), bé trai Jayson (2024) và Jayric (tháng 6/2025).