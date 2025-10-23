Ái nữ tỷ phú Singapore bị người thân cận trộm két sắt

Người thừa kế của tỷ phú Singapore Kim Lim cho biết trợ lý riêng đã dùng thẻ công ty mua sắm hàng hiệu, biển thủ tiền mặt và đồ xa xỉ. Vụ việc đã được trình báo cảnh sát.

Kim Lim sốc khi phát hiện bị trợ lý cá nhân trộm đồ. Ảnh: Kim Lim/Instagram.

Trong một buổi livestream trên TikTok cùng influencer Xiaxue ngày 21/10, Kim Lim - ái nữ của tỷ phú Singapore Peter Lim - đã chia sẻ về “một vụ drama” khiến cô vô cùng tổn thương.

Theo lời Kim Lim, trợ lý riêng mà cô từng tin tưởng đã lạm dụng thẻ công ty để chi trả cho nhiều khoản mua sắm cá nhân, thậm chí biển thủ tiền và hàng hiệu.

Lim cho biết người trợ lý này từng sử dụng xe công ty và bị cảnh sát bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu mà không có bằng lái. Cô chỉ biết sự việc sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát trong lúc đang ở nước ngoài.

Cùng thời điểm đó, Kim Lim “rất sốc” khi phát hiện nhiều bất thường trong sao kê thẻ tín dụng của công ty. Thẻ này được dùng để thanh toán tại Hermès, Graff và thậm chí một câu lạc bộ host. Mỗi giao dịch đều trị giá hàng nghìn đôla Singapore, và không phải do Lim thực hiện.

Khi đối chất, trợ lý đã bật khóc và xin lỗi. Vì nghĩ người này đã gắn bó và chăm sóc mình “rất lâu”, Lim quyết định cho cơ hội sửa sai, đề nghị trợ lý này nghỉ vài tháng trước khi quay lại làm việc.

Tuy nhiên, sau đó Lim nhớ ra trợ lý biết mật mã két sắt trong văn phòng, nên yêu cầu nhân viên kiểm tra lại. Cô phát hiện một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá khoảng 80.000 đôla Singapore ( 62.000 USD ) cùng tiền lì xì của con trai hơn 10.000 đôla Singapore ( 7.700 USD ) đã biến mất. Một số túi xách, quần áo và hàng hiệu khác cũng không còn trong văn phòng.

Kim Lim nói trong livestream: “Tôi lại quá tin người, như mọi khi”. Cô cho biết đội ngũ của mình đã nộp đơn trình báo cảnh sát và chấm dứt hợp đồng với trợ lý này.