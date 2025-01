Ai tiêu hàng triệu euro được ném xuống đài phun nước Trevi?

Ném đồng xu vào đài phun nước Trevi trở thành một nghi thức không thể thiếu của du khách khi đến thăm thành Rome, mang lại số tiền xu khổng lồ cho thành phố.

Chính quyền thành Rome đang cân nhắc thu phí tham quan đài phun nước Trevi. Ảnh: Guglielmo Mangiapane/Reuters.

Theo truyền thuyết, khi quay lưng và ném một đồng xu qua vai trái vào đài phun nước Trevi (Rome, Italy), bạn sẽ có cơ hội quay trở lại Thành phố Vĩnh cửu.

Nghi thức này trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim Three Coins in the Fountain (1954) và bài hát cùng tên từng đoạt giải Oscar. Hành động ném đồng xu của du khách đã mang lại hàng triệu euro mỗi năm cho công trình, trở thành nguồn hỗ trợ đáng kể cho các chương trình từ thiện tại Rome, theo New York Times.

Dù đài phun nước đã được cải tạo trong 3 tháng gần đây, ngăn du khách không thể tiếp cận trực tiếp tới đài phun nước, lượng tiền xu ném vào vẫn không giảm bớt. Trong thời gian đó, khoảng 61.000 euro đã được thu thập chỉ từ một bồn chứa tạm thời.

Làm việc cho tổ chức từ thiện Công giáo Caritas đã 13 năm, ông Fabrizio Marchioni chịu trách nhiệm thu thập và đếm số tiền xu được ném xuống đài phun nước. Ông cho biết: "Khách du lịch chỉ việc tung đồng xu và không quan tâm đến việc nó có được dùng cho việc xây dựng hay không".

Đợt trùng tu kéo dài ba tháng gần đây nhằm cắt đứt đường vào Đài phun nước Trevi không phải là rào cản đáng kể đối với du khách đến Rome. Ảnh: Alessandro Penso/New York Times.

Theo ông Giustino Trincia, Giám đốc chi nhánh Caritas ở Rome, số tiền thu được đã góp phần mang đến hơn 52.800 bữa ăn cho những người khó khăn. Đây chỉ là một trong nhiều dự án mà tổ chức từ thiện này đang điều hành.

Từ năm 2005, toàn bộ tiền xu đã được chính quyền thành phố Rome quyên góp cho Caritas, với tổng số tiền thu được vào năm 2023 lên tới gần 2 triệu euro.

Fabrizio Marchioni giúp thu thập và đếm số tiền xu được ném xuống đài phun nước Trevi. Ảnh: Alessandro Penso/New York Times.

Đài phun nước Trevi, biểu tượng nổi tiếng của Rome, được xây dựng vào thế kỷ XVIII bởi kiến trúc sư Nicola Salvi. Địa điểm này không chỉ là kỳ quan kiến trúc mà còn là trung tâm văn hóa và điện ảnh, từng xuất hiện trong phim La Dolce Vita và gần đây là trong series Emily in Paris của Netflix. Nghi thức ném tiền bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, lấy cảm hứng từ phong tục ném đồng xu vào nước để cầu may của người La Mã cổ đại.

Công tác trùng tu đã diễn ra trong khoảng 3 tháng trước khi công trình được mở cửa trở lại từ 22/12/2024. Ảnh: Alessandro Penso/New York Times.

Tuy nhiên, khối lượng tiền xu khổng lồ và lượng khách du lịch ngày càng tăng mạnh trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến tình trạng của đài phun nước.

Các khoáng chất trong tiền xu thường để lại vết bẩn trên vật liệu chống thấm của bồn rửa, khiến việc bảo dưỡng trở nên cần thiết hơn. Cùng lúc, đội bảo trì sử dụng máy bơm đặc biệt để thu gom tiền từ bồn nước 2 lần mỗi tuần, phân loại và làm sạch trước khi đưa đến Caritas.

Bên cạnh đó, những vật dụng khác như chai lọ, ô, thậm chí trang sức đắt tiền, thường xuyên được tìm thấy trong quá trình thu gom. Những món đồ trang sức đắt tiền sẽ được giao cho cảnh sát.

Nhiều món đồ khác được tìm thấy trong đài phun bên cạnh tiền xu. Ảnh: Alessandro Penso/New York Times.

Sau khi làm sạch và phơi khô, các đồng xu euro được sử dụng để hỗ trợ nhiều dự án khác nhau của Caritas, từ hoạt động cho thanh thiếu niên, hỗ trợ bệnh nhân Alzheimer, đến giúp đỡ 10.000 gia đình khó khăn chỉ riêng trong năm 2023. Ông Trincia mong rằng du khách hiểu rằng hành động nhỏ bé của họ mang lại lợi ích lớn: "Người nghèo không có kỳ nghỉ".