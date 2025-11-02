Ấm áp lễ chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Italy

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, ASVI đã phát huy vai trò đại diện sinh viên Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và học thuật giữa Việt Nam và Italy.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, ông Nguyễn Đăng Hải Hùng trao đổi với các bạn tân sinh viên Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN.

Ngày 1/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Rome, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) đã tổ chức Lễ chào đón tân sinh viên Việt Nam mang tên “ASVI Welcome Day – United in Roma”, với hình thức trực tiếp kết hợp với kết nối trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ tân sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập học tập và đời sống tại Italy, đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng du học sinh Việt Nam hiện cư trú tại nhiều thành phố khác nhau của “đất nước hình chiếc ủng.”

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Italy - ông Nguyễn Đăng Hải Hùng, đại diện đối tác Welcome Association Italy (WAI); ông Carlo Palumbo, Phó Tổng Thư ký quốc gia, Giám đốc phụ trách quan hệ đối tác, cùng gần 40 bạn sinh viên.

Phát biểu tại sự kiện, chị Vũ Thị Bích Diệp, Chủ tịch ASVI, cho biết đây là một chương trình thường niên do ASVI tổ chức và cũng là một trong những hoạt động trọng tâm, mang tính định hướng của hội.

Đặc biệt, sự kiện năm nay có sự tham gia của WAI, đối tác mà ASVI vừa ký biên bản ghi nhớ (MOU), để chia sẻ về các gói bảo hiểm dành cho sinh viên quốc tế với mức phí 140 euro/năm ( 162 USD /năm) – một mức giá rất hợp lý so với bảo hiểm quốc gia hiện tại khoảng 700 euro. Chị Vũ Thị Bích Diệp cũng cam kết ASVI tiếp tục là kênh hỗ trợ đáng tin cậy cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Hải Hùng nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Italy luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của ASVI và rất ủng hộ những chương trình hỗ trợ, hướng dẫn các tân sinh viên mới sang Italy của Hội.

Đây là điều kiện thuận lợi để giúp các bạn tân sinh viên sớm hòa nhập, thích nghi với cuộc sống sở tại, qua đó tập trung vào công việc học tập.

Ông Nguyễn Đăng Hùng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các bạn tân sinh viên sẽ tiếp nối các hoạt động của hội sinh viên, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán, nhất là trong việc lan tỏa nét đẹp về văn hóa, lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam tới các bạn bè quốc tế.

Theo ông, tại Italy, cùng với nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, các bạn sinh viên còn có một nhiệm vụ quan trọng khác - đó là tạo nên một cây cầu nối về văn hóa, giúp cho thế giới nói chung và các bạn bè Italy nói riêng hiểu biết hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Tại buổi đón tiếp, các diễn giả, đều là những anh chị sinh viên khóa trước, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn những thủ tục thiết yếu khi bắt đầu cuộc sống tại Italy.

Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên mới về hệ thống giáo dục, phương tiện giao thông, học bổng và những khó khăn có thể gặp phải trong sinh hoạt hàng ngày trong thời gian học tập tại Italy.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Carlo Palumbo, Phó Tổng Thư ký quốc gia, Giám đốc phụ trách quan hệ đối tác WAI - bày tỏ niềm vinh dự được tham dự sự kiện do ASVI tổ chức.

Ông nói: “Tôi rất tin tưởng vào sự hợp tác này, vì chúng tôi cùng chung mục tiêu hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong hành trình học tập và sinh sống tại Italy, giúp họ hòa nhập và cảm thấy được chào đón. Thông qua WAI, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ thiết thực và thông tin hữu ích cho sinh viên quốc tế - từ khi họ đặt chân đến Italy cho đến các thủ tục hành chính và bảo hiểm y tế. Cùng với ASVI, chúng tôi mong muốn củng cố hơn nữa mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau này và thúc đẩy những sáng kiến văn hóa, đào tạo mới nhằm gắn kết cộng đồng hai bên ngày càng chặt chẽ hơn.”

Lê Thanh Thảo, du học sinh mới sang Italy hơn một tháng, chia sẻ rằng buổi Welcome Day của ASVI giúp bạn bớt bỡ ngỡ và có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích trong sinh hoạt và thủ tục tại Italy.

“Mình học được nhiều mẹo nhỏ nhưng rất quan trọng, lại còn quen thêm nhiều bạn Việt Nam và thấy yên tâm vì các anh chị trong Hội Sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ”, Thảo nói.

Nguyễn Minh Đức cho biết rất vui và vinh dự khi được chia sẻ kinh nghiệm giúp các tân sinh viên nhập học thuận lợi hơn.

Đức nói: “Mình hướng dẫn các bạn cách làm giấy phép cư trú, xin học bổng Vùng và chuẩn bị giấy tờ sao cho suôn sẻ. Hy vọng những chia sẻ này giúp các bạn bớt bỡ ngỡ và góp phần gắn kết cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italy.”

Lễ chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Italy đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân tình như trong một gia đình lớn. Thành công của sự kiện là minh chứng cho vai trò tích cực của ASVI trong việc đồng hành cùng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đồng thời lan tỏa hình ảnh tích cực của du học sinh Việt Nam tại Italy.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, ASVI đã phát huy vai trò đại diện sinh viên Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và học thuật giữa Việt Nam và Italy.

Qua các diễn đàn trực tuyến và trực tiếp, hội đã trở thành nơi kết nối đáng tin cậy, hỗ trợ trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại Italy.