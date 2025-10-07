Ấm lòng cảnh lấy thùng sơn đưa đồ ăn cho hàng xóm bị cô lập vì lũ

Bị nước cô lập trong 2 ngày, gia đình chị Vân tại Lào Cai được hàng xóm nấu đồ ăn, cho vào xô nhựa rồi truyền sang bằng dây cáp nối giữa hai nhà.

Cảnh đưa cơm nóng cho hàng xóm bị cô lập vì mưa ngập viral MXH Cả gia đình không thể mua đồ ăn vì nhà bị cô lập bởi nước lũ, chị Lê Vân xúc động khi được hàng xóm nấu ăn cho và đưa sang theo cách đặc biệt.

Trong những ngày mưa ngập ở miền Bắc, video ghi lại khoảnh khắc người dân cho đồ ăn vừa được nấu nóng hổi vào thùng nhựa, truyền sang cứu trợ hàng xóm bằng dây cáp điện thoại khiến nhiều người ấm lòng. Hình ảnh này được chị Nguyễn Lê Vân, sống tại khu vực đường Đoàn Thị Điểm (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), chia sẻ.

Nói với Tri Thức - Znews, chị Vân cho hay trong trận ngập hôm 30/9, cả khu phố nơi chị sinh sống bị cô lập bởi nước lũ.

“Nước ngập lên nhanh gần hết tầng một khiến chúng tôi không kịp trở tay. Nhà không có bếp ga cũng không thể đi chợ mua đồ nên bác hàng xóm tốt bụng đã nấu cả cơm cho gia đình tôi nguyên một ngày rồi chuyển sang theo cách đặc biệt”, chị nói.

Bữa cơm ngày lũ đơn giản nhưng ấm tình người.

Bữa cơm ngày lũ đơn giản chỉ gồm một bát thịt và một bát sung muối nhỏ, nhưng rất đáng quý với gia đình chị Vân. Khu vực nhà chị gần sông Hồng, lối vào cũng nhỏ nên việc cứu hộ rất khó khăn do nước chảy xiết, rất dễ bị cuốn ra sông. Chính vì vậy, mọi người ở đây cũng quen với việc chia sẻ đồ ăn thức uống với hàng xóm vào những ngày mưa lũ.

“Xóm tôi rất đoàn kết. Mọi người chân chất, tình cảm, nên việc chia sẻ đồ ăn thức uống là điều bình thường. Tuy nhiên, vì cách thức chuyển đồ ăn thú vị, tôi quyết định chia sẻ lên mạng và không nghĩ được mọi người quan tâm đến vậy”, chị bày tỏ.

Chị Vân cho hay sau 2 ngày bị cô lập vì bão số 10, nước rút đi, gia đình chị và bà con lối xóm cùng các lực lượng chức năng dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Hiện tại, ảnh hưởng của cơn bão số 11 cũng gây mưa lớn tại khu vực phường Yên Bái. Tuy nhiên, theo chị Vân, rất may tại khu vực chưa bị ngập sâu như ảnh hưởng từ cơn bão cách đó 1 tuần.

Cảnh ngập sâu ở phường chị Lê Vân sinh sống vì bão số 10 và bùn, rác ngổn ngang khi nước rút đi.

