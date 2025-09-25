Ăn 3 hũ sữa chua mỗi ngày là ‘chìa khóa để sống tới 100 tuổi’

Chế độ ăn Địa Trung Hải của người từng sống thọ nhất thế giới có thể là bí quyết trường thọ, các nhà khoa học cho biết.

Bà Maria Branyas Morera hưởng thọ 117 tuổi.

Nghiên cứu mới công bố trên Cell Reports Medicine cho rằng thói quen ăn ba hũ sữa chua mỗi ngày có thể góp phần giúp bà Maria Branyas Morera - người từng là người sống thọ nhất thế giới - duy trì sức khỏe và sống đến 117 tuổi.

Bà Branyas, sinh tại Mỹ, qua đời ở Tây Ban Nha năm 2023, từng cho rằng tuổi thọ của mình nhờ may mắn và di truyền tốt. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải giàu probiotic và chất xơ cũng đóng vai trò quan trọng.

Trong gần 10 năm cuối đời, bà ăn đều đặn ba hũ sữa chua tự nhiên không đường, chủ yếu là thương hiệu địa phương La Fageda. Loại sữa chua này chứa nhiều vi khuẩn có lợi như Lactobacillus delbrueckii bulgaricus và Streptococcus thermophilus, giúp chống viêm. Bên cạnh đó, bà uống sinh tố ngũ cốc mỗi sáng, bổ sung prebiotic - nguồn thức ăn cho lợi khuẩn.

Nhóm nghiên cứu phát hiện tuổi sinh học của bà trẻ hơn tuổi thật tới 23 năm. Phân tích hệ vi sinh đường ruột cho thấy bà có tỉ lệ cao Bifidobacterium, một loại vi khuẩn gắn với chuyển hóa khỏe mạnh và giảm lão hóa ở cấp độ biểu sinh.

Tiến sĩ Manel Esteller, tác giả chính của nghiên cứu tại Viện Josep Carreras, nhận định: “Bà ấy có sự kết hợp hoàn hảo giữa gene di truyền và thói quen ăn uống. Không phải ai ăn sữa chua cũng giữ được lợi ích lâu dài trong đường ruột, nhưng bà có lợi thế tự nhiên để duy trì điều đó”.

Ngoài sữa chua, chế độ ăn của bà Branyas phản ánh chuẩn mực Địa Trung Hải: nhiều rau củ, trái cây, hạt, dầu ô liu, một ít thịt gia cầm và trứng, gần như không có thực phẩm chế biến hay thịt đỏ. Bà cũng tránh rượu, thuốc lá, đồ ngọt và chất béo cao.

Các nhà khoa học cho rằng thói quen này, kết hợp với yếu tố di truyền, đã giúp bà duy trì mức cholesterol và tình trạng viêm thấp, đồng thời giữ trí tuệ minh mẫn đến cuối đời. Ngoài đau khớp và giảm thính lực, bà hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng nào.

Bà Branyas từng sống sót qua hai cuộc Thế chiến, Nội chiến Tây Ban Nha, đại dịch cúm Tây Ban Nha và Covid-19. Đặc biệt, khi mắc Covid-19 năm 2020, bà hoàn toàn không có triệu chứng.

Tiến sĩ Esteller cho biết: “Những kết quả này giúp chúng tôi xác định các yếu tố có thể giúp nhiều người cao tuổi sống thọ và khỏe mạnh hơn. Chúng tôi đã tìm thấy một số gene liên quan tới sự trường thọ, có thể mở ra hướng nghiên cứu thuốc mới. Nhưng quan trọng nhất, dữ liệu của bà Branyas khẳng định rằng chế độ ăn lành mạnh, tránh rượu bia, thuốc lá, và thường xuyên ăn sữa chua có thể đóng vai trò lớn trong việc kéo dài tuổi thọ”.