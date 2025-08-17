Ấn Độ khác lạ

Không phải khu ổ chuột Dharavi lớn nhất hành tinh ở Mumbai hay quảng trường nhộn nhịp Vijay Chowk ở New Delhi, bộ ảnh của Condé Nast Traveller India lột tả góc nhìn khác lạ trên khắp Ấn Độ, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 ngày Độc Lập của đất nước. Ở xứ tỷ dân, tương truyền trong cung điện Mysore (nằm ở phía nam bang Karnataka - ảnh 1), linh hồn của nữ hoàng Alamelamma từ thế kỷ XVII vẫn còn tồn tại. Người dân, du khách thường xuyên ghé thăm địa điểm này để tận hưởng văn hóa, kiến trúc từ triều đại Wadiyar. Trong khi đó, du khách có thể cảm nhận nét hiện đại của Ấn Độ thông qua cây cầu nối biển Bandra-Worli, nối Bandra ở vùng ngoại ô phía Tây với Worli ở Nam Mumbai. Ảnh: Pankaj Anand, Rahulnath S.R.

Còn tại thành phố Hyderabad, những người điều khiển ngựa chở khách diện áo Sherwani truyền thống từng bước tiến vào cung điện Taj Falaknuma (ảnh 2). Đây là khoảnh khắc đặc trưng mà du khách nào đến đây cũng nên trải qua. Ngoài ra, cảnh lăng mộ Taj Mahal (ảnh 1) thay đổi màu sắc theo ánh sáng là điểm nhấn trên hành trình khám phá Agra, Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Nhờ hiệu ứng từ đá cẩm thạch Makrana, công trình mang màu hồng rực vào lúc bình minh, màu trắng sữa vào ban ngày và màu vàng dưới ánh trăng. Ảnh: Aarohan Tiwari, Tom Parker.

Đảo Barren ở vùng biển Andaman được trao "vương miện" đẹp bậc nhất Ấn Độ bởi ngọn núi lửa đang hoạt động duy nhất của Nam Á, những sườn núi đen như tro của nó nhô lên dốc từ làn nước màu ngọc lam. Ảnh đầu tiên là cảnh yên bình tại làng chài ở thị xã Kanyakumari, bang Tamil Nadu. Ảnh: Pankaj Anand và Sumeer Verma, Michael Turek.

Kể từ năm 1956, Dzongu, mảnh đất nhỏ đan xen giữa sông Teesta, khu dự trữ sinh quyển Kanchendzonga và Tholung Chu ở Bắc Sikkim, là khu vực dành riêng cho cộng đồng Lepcha (ảnh 1). Người ngoài, dù thuộc công dân Ấn Độ, cũng không được phép mua đất và phải có giấy phép để vào khu vực này. Người đàn ông ảnh 2 được chụp tại bảo tàng Nhân dân ở Kakching, cách thành phố Imphal khoảng 55 km. Nơi đây lưu trữ bộ sưu tập về văn hóa, lịch sử Manipuri. Ảnh: Pankaj Anand, Jasper James.

Gulmarg là điểm đến cuối cùng dành cho những ai đam mê trượt truyết ở Ấn Độ. Trong đó, Khyber Himalayan Resort & Spa là nơi nghỉ dưỡng sang trọng đầu tiên tại đây với tầm nhìn ra đỉnh núi Apharwat (ảnh 1). Trái ngược với màu trắng xóa của tuyết tại Gulmag, bang Meghalaya ghi nhận bầu trời chuyển hồng đỏ rực sống động hầu hết tháng trong năm. Đây là dấu hiệu cho một cơn gió mùa biến tiểu bang thành một trong những nơi ẩm ướt nhất trên Trái Đất. Ảnh: Tom Parker.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'