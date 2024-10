Ăn dứa có giúp cải thiện mùi cơ thể?

Hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học cho thấy dứa giúp cải thiện mùi cơ thể. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tác dụng của loại quả này trong đời sống tình dục.

Dứa có khả năng làm thay đổi độ pH trong cơ thể, từ đó tác động gián tiếp tới mùi vùng kín. Ảnh: Pexels.

Lối sống, bao gồm chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng, có thể ảnh hưởng đến mùi cơ thể, đặc biệt là vùng kín, bằng cách thay đổi độ pH trong âm đạo hoặc tăng sự phát triển của vi khuẩn có lợi.

"Mùi của khí hư bị ảnh hưởng bởi độ pH, vi khuẩn, dịch tiết sinh dục, dung dịch vệ sinh, các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục...", bác sĩ phụ khoa và chuyên gia về sức khỏe tình dục Christie Cobb cho biết.

Độ pH âm đạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Do đó, không loại trừ khả năng dứa có thể làm thay đổi mùi vùng kín. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ mối liên hệ trực tiếp của việc ăn dứa có khả năng cải thiện mùi ở bộ phận này.

Chia sẻ với trang Well and Good, tiến sĩ, bác sĩ sản phụ khoa Amy Roskin, Giám đốc y khoa tại Seven Starling, trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các bà mẹ, cho rằng ăn dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

"Dứa có khả năng chống viêm, thúc đẩy quá trình chữa lành mô và tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong dứa có 85-89% nước, việc duy trì đủ nước trong cơ thể cũng rất quan trọng, giúp thúc đẩy quá trình bôi trơn âm đạo tự nhiên. Âm đạo càng được bôi trơn, dịch tiết càng loãng, mùi khó chịu vì thế cũng được hạn chế", tiến sĩ Roskin phân tích.

Theo bác sĩ, việc kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây và rau quả nói chung cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm lên men như sữa chua hay kombucha cũng giúp tăng lợi khuẩn, giúp giảm mùi khó chịu ở vùng kín.

Bên cạnh đó, bác sĩ sản phụ khoa Jillian LoPiano, Giám đốc chuyên môn tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Wisp (Mỹ), cho rằng việc đưa dứa vào chế độ ăn uống hàng ngày cũng có thể gián tiếp góp phần nâng cao đời sống tình dục.

Trong các nghiên cứu, dứa chứa nhiều vitamin C, mangan và enzyme bromelain giúp ích cho sức khỏe tình dục.

Cụ thể, vitamin C và mangan làm tăng khả năng chống oxy hóa, bảo vệ chức năng các tế bào, mạch máu, cải thiện sức khỏe tổng thể, từ đó tăng khả năng tình dục.

Trong khi đó, enzyme bromelain trong dứa có tác dụng chống viêm, giúp tăng lưu thông máu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương cứng của nam giới cũng như tăng cường sự kích thích ở phụ nữ.

Ngoài ra, mangan trong dứa cũng giúp hỗ trợ sản xuất hormone sinh dục và tăng ham muốn tình dục.