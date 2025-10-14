Ăn gì để nhanh khỏi ốm

Ăn uống đúng cách là yếu tố quan trọng để hồi phục khi bị ốm. Một chế độ ăn hợp lý sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian mệt mỏi và sớm trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Một bát soup gà nóng cung cấp đầy đủ năng lượng, vitamin cho cơ thể. Ảnh: Freepik.

Cảm lạnh, cúm, viêm họng hay rối loạn tiêu hóa… đều có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược tạm thời. Những lúc như vậy, hệ miễn dịch đang phải hoạt động hết công suất để chống lại virus hoặc vi khuẩn gây bệnh, khiến bạn dễ mệt mỏi, mất nước và kém hấp thu dinh dưỡng. Đó là lý do chế độ ăn lúc ốm cần được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn - vừa dễ tiêu hóa, vừa cung cấp năng lượng và dưỡng chất để cơ thể phục hồi.

Soup gà

Không chỉ sở hữu hương vị thơm ngon, dễ ăn, soup gà còn cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin, khoáng chất mà cơ thể cần để tái tạo và hồi phục, theo Healthline. Hơi nóng từ bát súp giúp làm ấm cổ họng, giảm nghẹt mũi, còn phần nước lại bù lại lượng dịch cơ thể mất đi khi sốt hoặc đổ mồ hôi. Thịt gà còn chứa cysteine, một acid amin giúp làm loãng đờm, giảm viêm và tăng hiệu quả hô hấp.

Nước dùng rau củ

Tương tự soup gà, các loại nước hầm xương hoặc nước dùng rau củ cũng là “thuốc bổ nhẹ nhàng” cho hệ tiêu hóa đang yếu. Các loại thực phẩm này chứa collagen và các acid amin hỗ trợ làm lành mô, đồng thời giúp bạn duy trì đủ nước mà không gây đầy bụng.

Trà nóng

Trà xanh hoặc trà đen chứa nhiều polyphenol - chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, tăng sức đề kháng và bảo vệ tế bào. Hơi nóng từ trà còn giúp thông mũi, giảm nghẹt thở, trong khi mật ong pha cùng giúp dịu họng, giảm ho và làm lành các mô bị kích ứng.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, quýt, bưởi chứa lượng lớn vitamin C - dưỡng chất giúp tăng sản xuất bạch cầu, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus, theo Very Well Health. Một số nghiên cứu còn cho thấy vitamin C có thể rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh. Tuy nhiên, nước cam hoặc chanh có tính acid cao, nên nếu cổ họng đau rát, bạn nên pha loãng hoặc chọn ăn nguyên tép trái cây để tránh kích ứng.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa cũng rất có lợi trong giai đoạn cơ thể đang chống lại virus. Chúng giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm và tăng sức đề kháng.

Bạn có thể bổ sung chất chống oxy hóa thông qua những món quen thuộc như việt quất, cải xoăn, bông cải xanh, hành tím, trà xanh hay nam việt quất. Những loại thực phẩm này chứa quercetin - hợp chất tự nhiên giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Các loại trái cây, củ quả

Cà rốt, rau xanh, kiwi cũng là những thực phẩm giúp cơ thể nhanh lấy lại sức. Cà rốt chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A, giúp tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên.

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn hay xà lách romaine lại giàu sắt, vitamin C, folate và polyphenol, những dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tế bào và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do viêm. Trong khi đó, kiwi là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, E cùng nhiều khoáng chất thiết yếu; thậm chí, nghiên cứu cho thấy trẻ em ăn kiwi vàng thường xuyên sẽ ít bị cảm cúm hơn.