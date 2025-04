Ăn gì để nhanh khỏi sốt?

Những thực phẩm này có tác dụng chống lại nhiễm trùng, hạ sốt và giúp bạn cảm thấy khỏe hơn chỉ trong thời gian ngắn.

Cơ thể yếu ớt khi bị sốt nên cần chế độ ăn uống bổ dưỡng giúp hồi phục nhanh. Ảnh: Food Network.

Sốt là dấu hiệu thường gặp của nhiều bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa sốt luôn là điều xấu. Trên thực tế, sốt có thể giúp chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, thân nhiệt tăng cao có thể khiến người bệnh khó chịu, cơ thể yếu ớt, chán ăn uống.

Các loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể chống lại cơn sốt và làm dịu cơn ớn lạnh đau nhức, đồng thời cung cấp cho bạn năng lượng nhanh phục hồi.

- Súp gà

Theo Eat This, Not That, súp gà là món ăn chính của nhiều người khi bị ốm. Ngoài hương vị ấm áp và dễ chịu, súp gà còn giúp giảm sốt, tăng năng lượng nhanh. Khi bạn bị nhiễm trùng, pyrogen (hóa chất trong máu) được giải phóng để xác định tác nhân gây bệnh tiềm ẩn. Pyrogen kích thích vùng dưới đồi để nâng nhiệt độ chuẩn trong cơ thể.

Các cơ bắt đầu run để tạo nhiệt và làm ấm cơ thể đến nhiệt độ chuẩn mới. Quá trình này làm tiêu hao năng lượng, khiến cơ thể yếu ớt. Súp gà sẽ cung cấp cho người bệnh chất lỏng để bù nước cho cơ thể, và protein từ thịt gà sẽ cung cấp nguồn năng lượng mà cơ thể cần.

- Nước dừa

Theo Boldsky, nước dừa giàu chất điện giải và glucose, là thức uống lý tưởng khi bạn bị sốt. Bên cạnh vị ngọt và hương vị, sự hiện diện của kali trong nước dừa giúp bạn lấy lại năng lượng vì sốt khiến cơ thể yếu ớt. Ngoài ra, nó còn chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại tổn thương oxy hóa.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên chọn loại nước dừa nguyên chất 100%, không thêm đường hoặc hương liệu.

- Quả mọng:

Quả mọng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, nam việt quất và quả mâm xôi đen chứa các hợp chất có lợi như anthocyanin, loại flavonoid tạo nên màu sắc cho trái cây.

Khi bạn bị sốt, ăn quả mọng có lợi vì chúng có tác dụng kháng virus, chống viêm và tăng cường miễn dịch, giảm nhanh các triệu chứng như sốt do cảm lạnh hoặc cúm gây ra.

- Trái cây họ cam quýt:

Từ thời xa xưa, trái cây họ cam quýt đã được biết đến với đặc tính chữa bệnh và làm thuốc. Các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam và bưởi có nhiều flavonoid và vitamin C hơn. Ăn trái cây họ cam quýt sẽ làm giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp chống lại sốt do virus.

- Thực phẩm giàu protein:

Thực phẩm giàu protein như cá, hải sản, thịt, đậu, hạt và gia cầm rất dễ ăn và cung cấp lượng protein tốt, từ đó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Protein được tạo thành từ các axit amin rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Khi bạn bị sốt và cơ thể đang trong quá trình chữa lành, việc hấp thụ tất cả axit amin thiết yếu từ thực phẩm sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.