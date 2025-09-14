Ăn lòng lợn, nem chua, thanh niên 33 tuổi nhiễm bệnh nguy hiểm

Nam thanh niên ở Hà Nội nhập viện vì liên cầu lợn sau khi ăn lòng lợn, nem chua. Đây là ca nhiễm liên cầu lợn thứ 9 tại Hà Nội từ đầu năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), nam thanh niên 33 tuổi (trú tại An Khánh, Hà Nội) đã được chẩn đoán mắc liên cầu lợn sau khi nhiều lần uống rượu kèm lòng lợn, nem chua trong tháng 8. Ngày 23/8, người này bắt đầu sốt, đau họng, đi ngoài nhiều lần. Sau ba ngày, anh nhập viện tại Hà Đông với kết quả xét nghiệm dịch não tủy dương tính vi khuẩn liên cầu lợn.

Đây là ca thứ 9 mắc liên cầu lợn tại Hà Nội từ đầu năm, trong đó có một trường hợp không qua khỏi.

Cơ quan này cho hay cùng tuần từ 5/9 đến 12/9, thành phố ghi nhận thêm nhiều dịch bệnh truyền nhiễm khác:

Sốt xuất huyết : 190 ca mới tại 80 phường, xã, tăng 29 ca so với tuần trước. Từ đầu năm, Hà Nội có tổng cộng 1.626 ca, giảm 45% so với cùng kỳ 2024. Hiện còn 22 ổ dịch hoạt động, trong đó có nhiều ổ ghi nhận hơn 10 bệnh nhân.

: 190 ca mới tại 80 phường, xã, tăng 29 ca so với tuần trước. Từ đầu năm, Hà Nội có tổng cộng 1.626 ca, giảm 45% so với cùng kỳ 2024. Hiện còn 22 ổ dịch hoạt động, trong đó có nhiều ổ ghi nhận hơn 10 bệnh nhân. Tay chân miệng : 146 ca mới tại 66 phường, xã, tăng 26 ca so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm là 4.157 ca, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

: 146 ca mới tại 66 phường, xã, tăng 26 ca so với tuần trước. Lũy tích từ đầu năm là 4.157 ca, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Sởi : 13 ca mắc trong tuần, tăng so với tuần trước (3 ca). Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.367 ca sởi và một ca không qua khỏi, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ có 4 ca.

: 13 ca mắc trong tuần, tăng so với tuần trước (3 ca). Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.367 ca sởi và một ca không qua khỏi, trong khi cùng kỳ năm 2024 chỉ có 4 ca. Covid-19: 6 ca mới, nâng tổng số từ đầu năm lên 2.222 ca.

CDC Hà Nội nhận định thời tiết mưa nắng thất thường cùng việc người dân di chuyển nhiều dịp lễ hội làm nguy cơ bùng phát dịch tăng cao. Đáng chú ý, sốt xuất huyết và tay chân miệng đều có xu hướng gia tăng, đặc biệt khi học sinh quay trở lại trường học.

Trong tuần tới, lực lượng y tế sẽ tiếp tục giám sát, xử lý các ổ dịch tại nhiều địa bàn như Vĩnh Hưng, Bát Tràng, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Liệt, Ứng Thiên và Phượng Dực. Đồng thời, ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh: vệ sinh môi trường, loại bỏ ổ lăng quăng, diệt muỗi, ăn chín uống sôi, hạn chế ăn tiết canh, lòng lợn sống để ngăn ngừa liên cầu lợn.