Ăn mỡ lợn có tốt không?

Từng bị dầu ăn thực vật “soán ngôi”, nay mỡ lợn lại được người tiêu dùng tìm mua, thậm chí ưa chuộng trong gian bếp.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều tin tức về cơ sở sản xuất dầu ăn giả, kém chất lượng, do vậy nhiều gia đình đã lựa chọn chế biến mỡ lợn xem như một cách để "ăn sạch".

Gia đình chị Trần Thị Dung (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: "Vì lo ngại dầu ăn kém chất lượng nên bố mẹ ở quê đã tìm mua mỡ lợn của các hộ tự chăn nuôi sau đó gửi ra Hà Nội. Tôi chia làm nhiều phần, mỗi lần rán mỡ có thể dùng trong vòng 1 tuần. Đây cũng là cách để hạn chế việc tiêu thụ những thực phẩm kém chất lượng".

Trước đây, nhiều gia đình không sử dụng mỡ lợn vì lo ngại đây là nguyên nhân gây ra các bệnh lý tim mạch và mỡ máu. Thay vào đó, dầu thực vật được lựa chọn để sử dụng trong chế biến các món ăn hàng ngày. Thế nhưng, dưới góc nhìn của các chuyên gia dinh dưỡng, nếu sử dụng mỡ lợn đúng cách có thể giúp cung cấp cho cơ thể những vitamin cần thiết như A, D, E, K một cách tự nhiên. Mặt khác, những loại dầu thực vật nếu chế biến ở nhiệt độ cao, chiên đi chiên lại nhiều lần có thể gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe mà bạn không hay biết.

Mỡ lợn được coi như một nguồn cung cấp chất béo cho cơ thể.

Mỡ lợn có tốt không?

Theo ThS.BS Trịnh Thị Thủy, khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Hữu Nghị, mỡ lợn không hề "xấu" như nhiều bà nội trợ vẫn nghĩ, bởi đây là một nguồn cung cấp chất béo cho cơ thể đồng thời giúp tăng hương vị món ăn. Chất béo đóng vai trò quan trọng cho nhiều hoạt động của cơ thể như:

Duy trì thân nhiệt

Xây dựng và duy trì màng tế bào

Tham gia vào quá trình trao đổi chất

Cung cấp, dự trữ năng lượng và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan

Giúp bạn hấp thụ các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E và K

Thúc đẩy khả năng miễn dịch.

Do vậy, các bà nội trợ có thể cân nhắc việc sử dụng mỡ lợn trong thực đơn để giúp tăng hương vị và cung cấp chất béo cho cơ thể. Tuy nhiên không nên dùng thường xuyên hoặc lạm dụng mỡ lợn vì có thể dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ cũng như tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

Bác sĩ Thủy cũng khuyến cáo cách chế biến mỡ lợn cho các bà nội trợ đó là cần lựa chọn nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc chỉ dùng mỡ lợn với lượng vừa đủ thì các bà nội trợ cũng lưu ý không dùng mỡ đã chiên đi chiên lại nhiều lần. Để bảo quản mỡ lợn đúng cách, tránh ôi thiu cũng như sản sinh độc tố, các bà nội trợ nên:

Sử dụng bình thủy tinh hoặc hộp kín để đựng mỡ, tránh dùng hộp nhựa.

Khi lấy mỡ nên lau khô dụng cụ như thìa, đũa để hạn chế tình trạng nhiễm khuẩn cho số mỡ chưa dùng đến.

Mỡ lợn nên được bảo quản nơi thoáng mát. Ở ngăn mát tủ lạnh có thể dùng được trong vòng 1-2 tuần còn với ngăn đông có thể dài hơn tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo người dùng không nên để quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Hãy kết hợp hài hòa giữa dầu thực vật và mỡ lợn trong thực đơn hàng ngày để vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa ngon miệng.

Ăn mỡ lợn hay dầu thực vật tốt hơn?

Nhiều người thắc mắc vậy nên ăn mỡ lợn hay dầu thực vật? Theo bác sĩ Thủy, với 1gram mỡ lợn hay dầu ăn đều sẽ cung cấp khoảng 9 calo cho cơ thể. Việc chọn dầu hay mỡ phụ thuộc vào nhu cầu axit béo cũng như dinh dưỡng của từng người. Trong mỡ lợn chứa nhiều axit béo bão hòa, nếu chỉ dùng mỡ và bỏ qua dầu thực vật sẽ dẫn đến mất cân bằng chất béo. Hơn nữa nếu trong chế độ ăn quá nhiều mỡ lợn có thể dẫn tới thừa năng lượng, béo phì, thừa cân cũng như tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mỡ máu, tim mạch.

Các bà nội trợ cần nhớ, mỡ động vật không hề chứa các axit béo không bão hòa thiết yếu như Omega-3, Omega-6. Trong khi đó, dầu thực vật lại có những loại chất này. Do vậy, bạn không nên dùng hoàn toàn dầu thực vật hay hoàn toàn mỡ lợn. Hãy kết hợp hài hòa cả hai loại trong thực đơn hàng ngày để vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa ngon miệng.