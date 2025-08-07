Ăn món đặc sản chứa độc chất cực mạnh, 2 người nhập viện

Sau bữa cơm với mắm cá chua tự làm, hai cha con bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi, yếu toàn thân. Cả hai lập tức được đưa đến bệnh viện.

Người bệnh đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 vừa tiếp nhận hai cha con trú tại xã Kon Plong nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, yếu toàn thân sau khi ăn mắm cá chua tự làm. Các bác sĩ nghi ngờ các người bệnh bị ngộ độc Botulinum - loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lo ngại, đây đã là ca nghi ngộ độc Botulinum thứ ba chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đều liên quan đến thực phẩm lên men thủ công tại xã Kon Plong. Ngay sau khi tiếp nhận, các bệnh nhân được bác sĩ tích cực điều trị.

Botulinum là độc tố do vi khuẩnClostridium botulinum sinh ra trong môi trường thiếu oxy, thường gặp trong các loại thực phẩm được ủ kín, lên men hoặc đóng hộp mà không đảm bảo vệ sinh. Chỉ một lượng rất nhỏ Botulinum cũng đủ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh.

Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, hoa mắt, sụp mí, yếu cơ, khó nói, khó nuốt, sau đó tiến triển đến liệt toàn thân và ngừng thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ không qua khỏi rất cao.

Trước đó, đơn vị này cũng tiếp nhận người bệnh A.K. trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt, môi tím tái, thở ngáp. Theo người nhà bệnh nhân, khoảng ngày 12/7, trong lúc đi làm rẫy, anh K. đã ăn cơm với cá muối chua. Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng. Đến 3 ngày sau, anh rơi vào trạng thái hôn mê nên được đưa vào viện cấp cứu.

Xác định bệnh nhân ngộ độc Botulinum, các bác sĩ đã triển khai khẩn cấp công tác cứu chữa. 2 ngày sau, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được đưa lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Võ Khắc Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cảnh báo: “Dù ngành y tế và các phương tiện truyền thông đã liên tục khuyến cáo, nhưng thực tế cho thấy người dân vẫn còn chủ quan. Việc sử dụng thực phẩm lên men không đảm bảo an toàn là một rủi ro lớn, có thể trả giá bằng tính mạng”.

Để phòng tránh ngộ độc, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm lên men thủ công nếu không chắc chắn về điều kiện vệ sinh. Tuyệt đối tránh các món có dấu hiệu bất thường như phồng, nổi váng, mùi lạ, đổi màu. Khi có biểu hiện như mệt, yếu cơ, khó nói, khó nuốt, khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được xử trí kịp thời.