Án phạt với 'người siêu giàu của Singapore'

David Yong, người xuất hiện trong "Super Rich In Korea" của Netflix, đã bị Hội đồng Luật sư Singapore phạt 1.000 SGD (780 USD) vì giữ chức vụ điều hành trong một doanh nghiệp.

David Yong bị phạt vì giữ chức vụ điều hành trong một doanh nghiệp sai quy định. Ảnh: The Straits Times.

Thông báo đăng trên Công báo Chính phủ Singapore tối 19/9 cho biết Yong, tên đầy đủ là Yong Khung Lin, đã vi phạm quy định điều chỉnh nghề luật.

Trong vai trò giám đốc kiêm tổng giám đốc Evergreen Group of Companies, ông đã làm trái với quy định trong Luật Nghề Luật (Quy tắc Ứng xử Nghề nghiệp) 2015, trong đó nêu rõ: “Một luật sư không được đảm nhận bất kỳ chức vụ điều hành nào trong một pháp nhân kinh doanh”.

Người đàn ông 38 tuổi này từng là đối tác tại công ty luật Yong, Seow & Lim Legal ở Singapore vào tháng 4/2024, nhưng đã bị loại tên khỏi danh sách từ giữa tháng 8/2024, theo bản lưu trữ website của công ty. Đến ngày 21/9, trang web này vẫn đang trong tình trạng bảo trì, và phiên bản lưu trữ cuối cùng truy cập được là từ tháng 3.

Hiện Yong ở Nhật Bản sau khi được tòa án quận cho phép xuất cảnh. Trước đó, ông bị truy tố vào năm 2024 với 4 tội danh làm giả sổ sách kế toán, và đến ngày 3/6 vừa qua, ông tiếp tục bị cáo buộc cho phép phát hành trái phiếu hứa trả (promissory notes) của Evergreen GRP Holdings trong giai đoạn từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024.

Các trái phiếu hứa trả này - văn bản có chữ ký, trong đó người vay cam kết trả vô điều kiện một khoản tiền nhất định cho người hoặc công ty được chỉ định - đã không đáp ứng yêu cầu theo Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng tương lai.

Cảnh sát cho biết hơn 61 triệu SGD ( 47 triệu USD ) đã được huy động từ việc phát hành hơn 1.000 trái phiếu hứa trả, với lãi suất cam kết 10% mỗi năm.

Sau khi xuất hiện trong Super Rich In Korea vào tháng 5/2024, nơi ông tự nhận mình thuộc “top 1% giới siêu giàu Singapore”, Yong đã bị bắt giữ ba tháng sau đó và bị truy tố tại tòa chỉ hai ngày sau khi bị bắt.

Ông đã được phép bay sang Nhật Bản từ 12 đến 22/9, sau đó tiếp tục tới Thượng Hải từ 22 đến 25/9 vì lý do công việc. Hội nghị tiền xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/10.

Ngoài ra, trong quá trình xét xử, Yong cũng được phép đi công tác tại Seoul và Kuala Lumpur, song mức tiền bảo lãnh đã được nâng lên. Ông cũng phải báo cáo bằng cuộc gọi video và chia sẻ vị trí hai lần mỗi ngày khi ở nước ngoài.