Angela Phương Trinh khoe diện mạo sau 8 năm ăn chay

Cựu diễn viên sinh năm 1995 gây chú ý khi khoe cơ bụng săn chắc, thân hình vạm vỡ.

Cơ bụng ấn tượng của Angela Phương Trinh. Ảnh: Angela Phương Trinh/Facebook.

Ngày 23/9, Angela Phương Trinh khoe vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn trong phòng gym. Diện áo croptop thể thao ôm sát, cô khoe trọn vòng hai nổi rõ cơ bụng ấn tượng.

"8 years vegetarian and still turning up the heat. Who’s training with me?", (Tạm dịch: 8 năm ăn chay nhưng vẫn đầy nhiệt huyết. Ai tập luyện cùng tôi đây?) cô viết kèm gắn thẻ tên HLV thể hình Phạm Văn Mách.

Trên story cá nhân, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng chia sẻ hình ảnh với học trò và hài hước nhắn nhủ: "Lâu lâu kiểm tra cơ bụng lại nào".

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh khiến nhiều người trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Cựu diễn viên cho biết đã quay lại phòng gym sau thời gian dài gián đoạn và thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip tập luyện cùng huấn luyện viên. Cô dành nhiều thời gian cho phòng tập, gắn bó cùng các bài tập chuyên sâu để xây dựng cơ bắp ở vai, tay, bụng và đùi.

Theo tiết lộ từ HLV Phạm Văn Mách, chỉ sau khoảng 2,5 tháng, học trò của anh đã đạt những thay đổi đáng kể, kể cả ở các nhóm cơ khó như vai. Song song với đó, cô vẫn duy trì chế độ ăn chay - vốn khiến quá trình tập luyện thử thách hơn - nhưng nhờ kiên trì, kết quả vẫn rất ấn tượng.

Angela Phương Trinh và Phạm Văn Mách cùng khoe cơ bụng. Ảnh: Phạm Văn Mách/Facebook.

Sự lột xác về vóc dáng cũng kéo theo thay đổi về phong cách thời trang. Thay vì hình ảnh nữ tính quen thuộc, Angela Phương Trinh nay ưa chuộng những thiết kế khoe trọn cơ bắp như áo quây, croptop, bra top hay váy ôm sát.

Angela Phương Trinh (tên thật Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP.HCM) bắt đầu bước vào nghệ thuật từ khi còn nhỏ, với vai diễn phụ trong Kính vạn hoa. Cô được công chúng biết đến rộng rãi qua các phim truyền hình như Mùi ngò gai, Người mẹ nhí, Taxi! Em tên gì? và nhiều dự án khác với hơn 50 vai diễn lớn nhỏ.

Vài năm gần đây, Angela lui về sau ánh đèn sân khấu. Cô theo học Phật pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện, công quả tại chùa và công khai ăn chay trọn đời từ năm 2020. Dù vậy, cô vẫn được mời hợp tác quảng cáo, livestream bán hàng và giữ tiếng vang nhất định trong cộng đồng mạng.

Phạm Văn Mách (sinh năm 1976, quê An Giang) là một tên tuổi nổi bật trong làng thể hình Việt Nam. Anh từng vô địch thế giới 6 lần cho hạng cân 55 kg, nhiều lần đoạt HCV châu Á, và năm 2022 giành Huy chương Vàng SEA Games 31 ngay khi đã 46 tuổi.

Ngoài thi đấu, anh cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phòng gym, tư vấn dinh dưỡng và huấn luyện cá nhân cho nhiều người yêu thích môn thể hình.