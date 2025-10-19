Ảnh cưới của thiếu gia Phan Hoàng và 'tiểu thư nghìn tỷ'

|
Ngày 19/10, Primmy Trương - vợ thiếu gia Phan Thành - chia sẻ loạt ảnh trong ngày vui của Phan Hoàng và Khánh Linh, diễn ra hôm 15, 16/10 với chú thích: "Nhà có hỷ". Sự kiện được tổ chức khá riêng tư, không công khai nhiều hình ảnh trên mạng xã hội.
Đám cưới của Phan Hoàng và Khánh Linh có màu chủ đạo là hồng, trắng, be. Trong ngày vui, cô dâu chú rể xuất hiện với thiết kế áo dài đơn giản, nhã nhặn trong lễ tại tư gia nhà gái. Sau đó, Khánh Linh lựa chọn hai mẫu váy cưới trắng, lối trang điểm cũng theo phong cách sang trọng, nhẹ nhàng còn chú rể diện áo vest trắng, đeo nơ lịch thiệp.
Khoảnh khắc của hai gia tộc quyền lực trong đám cưới khiến nhiều dân mạng trầm trồ. Phan Hoàng (sinh năm 1996) là con trai thứ hai của đại gia Phan Quang Chất, chủ sở hữu hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Khánh Linh (sinh năm 2000) là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim.
Cặp đôi về chung nhà sau hơn 2 năm công khai hẹn hò. Đều là thiếu gia, tiểu thư của hai gia đình kinh doanh lớn, Khánh Linh và Phan Hoàng được người thân ủng hộ chuyện tình. Thời gian qua, Khánh Linh cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với Primmy Trương cũng như gia đình chồng tương lai, thường xuất hiện chung trong một số sự kiện.
Tuy nhiên, cả hai yêu khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh về đối phương hay khoảnh khắc hẹn hò. Phan Hoàng thậm chí để trang cá nhân ở chế độ riêng tư, chỉ công khai tài khoản chuyên đăng những hình ảnh về chú chó cưng mà anh nuôi. Đến ngày 15/10, thông tin về đám cưới của cặp đôi mới lan truyền thông qua một bài chia sẻ của người thân.
Cái kết viên mãn của chuyện tình thiếu gia - tiểu thư nhận được nhiều bình luận ngưỡng mộ trên mạng xã hội. Sau khi du học nước ngoài, cả hai hiện đều đang hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.
Hình ảnh hiếm hoi với dàn phù dâu, phù rể được chính chú rể Phan Hoàng chia sẻ sau hôn lễ. Anh chia sẻ dòng cảm xúc: "Thank you my brothers" (tạm dịch: Cảm ơn những người anh em). Trong khi đó, cô dâu Khánh Linh mới đăng tải video ngắn ghi lại khoảnh khắc lãng mạn khi chụp hình cưới.
