Ảnh cưới 'để đời' của chiến sĩ Phòng không - Không quân ngày diễu binh

Giữa không khí hào hùng của buổi tổng duyệt diễu binh, khoảnh khắc Xuân Vinh và Tuyết Ngân chụp ảnh cưới trong tà áo dài và bộ quân phục đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc đoàn diễu binh đi qua khi cặp đôi Xuân Vinh và Tuyết Ngân chụp ảnh cưới tạo khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh".

Ngày 30/8, trong không khí của buổi tổng duyệt diễu binh, khoảnh khắc Tuyết Ngân trong tà áo dài trắng, còn Xuân Vinh khoác trên mình bộ quân phục, cùng nghiêm trang đứng chào khi đoàn diễu binh đi qua đã tạo nên một hình ảnh đặc biệt.

Khung cảnh cờ đỏ sao vàng tung bay cùng tiếng reo hò náo nức của người dân hai bên đường càng khiến khoảnh khắc thêm ấn tượng. Bộ ảnh nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chúc phúc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tuyết Ngân cho biết cả hai đã có mặt từ 15h ngày 29/8, sau đó thức xuyên đêm để chuẩn bị. Đến 5h sáng hôm sau, Ngân bắt đầu trang điểm, rồi cả hai chờ đến khi các khối diễu binh đi qua để ghi lại bộ ảnh cưới đặc biệt.

“Tôi bay từ TP.HCM ra Thanh Hóa, rồi cùng anh Vinh đến Hà Nội vào chiều 28/8”, Tuyết Ngân nói.

Ban đầu, cặp đôi dự định chụp ảnh vào đúng ngày 2/9 để trùng với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với ekip chụp hình, cả hai quyết định chọn ngày tổng duyệt 30/8 để tránh cảnh quá đông đúc, vừa có được những khoảnh khắc đẹp, vừa không ảnh hưởng đến người dân đi xem.

Để có vị trí thuận lợi, cô cho biết ekip đã khảo sát địa điểm, bối cảnh từ sáng sớm hôm 29/8, chuẩn bị đầy đủ áo dài, trang phục và dụng cụ trang điểm. Nhờ vậy, sáng hôm sau, cặp đôi chỉ cần có mặt là có thể bắt đầu chụp ngay.

Ảnh cưới của Xuân Vinh và Tuyết Ngân nhận được nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng.

Nói về khoảnh khắc đặc biệt này, Tuyến Ngân cảm thấy bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người. Bởi cả hai vốn khá ngại ống kính, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, vừa để ghi dấu tình yêu, vừa thể hiện sự tự hào với Tổ quốc.

"Trong và cả sau buổi chụp, các bạn tình nguyện viên và nhiều người dân gần đó cũng chúc mừng", cô kể thêm.

Dù khá mệt sau nhiều giờ chờ đợi và chuẩn bị, cặp đôi cho rằng tất cả đều xứng đáng để đổi lấy bộ ảnh cưới "để đời". Cô cũng hy vọng những hình ảnh này cũng có thể truyền tải tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc đến nhiều người.

Tuyết Ngân và Xuân Vinh quen nhau từ thời dịch Covid-19, dần trở nên gắn bó và yêu nhau. Và chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kỷ niệm tròn 4 năm bên nhau.

Hiện tại, Xuân Vinh đang công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân. Với Ngân, yêu một quân nhân như Vinh đồng nghĩa với việc cô phải thấu hiểu và chấp nhận tính chất công việc bận rộn của bạn trai.

Thế nhưng, mỗi khi có kỳ nghỉ phép, Vinh đều tranh thủ vào thăm bạn gái. Chính sự sẻ chia và cảm thông ấy đã giúp cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn, giữ tình yêu bền chặt đến hôm nay.