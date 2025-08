Ảnh gây choáng ngợp về 'tòa nhà quái vật' Hong Kong

Victor Cheng chụp bức ảnh ấn tượng về "tòa nhà quái vật" trong thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19. Cảnh tượng hàng trăm căn hộ xếp chồng lên nhau tạo cảm giác choáng ngợp.

Victor Cheng mô tả thành phố nơi anh đang sinh sống là một “sự hỗn loạn có tổ chức”. Nhiếp ảnh gia gốc Canada đang sống tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết mặc dù nhiều người vẫn giữ hình ảnh khuôn mẫu về thành phố qua các bộ phim võ thuật kinh điển hay loạt phim Rush Hour, "thực tế nó rất hiện đại và đầy rẫy các tòa nhà chọc trời".

Nhịp sống ở Hong Kong cũng rất nhanh. Ngay cả khi không có việc gì, nhiều người cũng bị cuốn vào những con phố tấp nập và cảm thấy như mình cần phải đi nhanh hơn.

"Tòa nhà quái vật" qua ống kính của Victor Cheng. Ảnh: Victor Cheng.

Dù vậy, Cheng vẫn xem Hong Kong là "thiên đường của nhiếp ảnh gia" khi có rất nhiều góc và khung cảnh đẹp để chụp, theo The Guardian.

Tòa nhà Yick Cheong, được biết đến với tên Monster Building hoặc Monster Mansion (tòa nhà quái vật), thường ngày luôn đông đúc người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, khi Cheng chụp bức ảnh, Hong Kong đang trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.

“Tôi nghĩ tòa nhà có biệt danh 'quái vật' sau khi xuất hiện trong một bộ phim Transformers. Đây là một tòa nhà dân cư, nhưng tầng dưới có các cửa hàng, quán cà phê và chợ truyền thống. Vì đại dịch, tôi cảm giác như cả nơi này chỉ có một mình tôi. Tôi đặt hẹn giờ, đặt điện thoại xuống và dùng ống kính góc rộng để chụp", anh chia sẻ.

Sau đó, Cheng chỉ chỉnh sửa nhẹ ảnh bằng ứng dụng Lightroom. "Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy kinh ngạc trước độ dày đặc của thành phố thẳng đứng này. Không gian ở đây hạn hẹp đến mức chỉ còn cách xây nhà cao lên trời", Cheng nói.

Biệt danh "tòa nhà quái vật" xuất phát từ cảm giác áp lực, chật chội và hoành tráng mà cấu trúc của khu nhà Yick Cheong mang lại. Được xây dựng vào những năm 1960, tổ hợp gồm 5 tòa nhà là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân xứ Cảng Thơm.

Nơi này từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Transformers: Age of Extinction (2014), Ghost in the Shell (2017). Tầng trệt thường là cửa hàng, quán ăn, tiệm tạp hóa và chợ truyền thống - phản ánh rõ nét cuộc sống đời thường của người Hong Kong.