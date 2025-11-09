Ảnh gây sửng sốt về động vật hoang dã Việt Nam

|
Sau nhiều vòng chấm chọn, ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng, gồm 4 giải nhất cho 4 thể loại và 4 giải ấn tượng, đồng thời tuyển chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trưng bày tại triển lãm "Vũ điệu từ thiên nhiên" diễn ra tại SC VivoCity (TP.HCM) từ ngày 8 đến 14/11. Ảnh: Nguyễn Tự Minh Hoàng.
Ông Võ Quốc Thuần, đại diện BTC - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam (VWPC) chia sẻ: "Chúng tôi nhận được rất nhiều tác phẩm chất lượng, cho thấy tâm huyết của các tay máy trên khắp cả nước. Tuy nhiên, chưa có bức ảnh nào thật sự xuất sắc vượt trội ở cả 4 thể loại để được trao giải đặc biệt trong lần tổ chức này", ông Thuần chia sẻ. Ảnh: Bạch Thị Tố Anh, Cao Thị Thanh Hà.
Ở hạng mục thú hoang dã, nhiếp ảnh gia (NAG) Phùng Quang Hưng đã giành giải nhất với bức ảnh "Voọc chà vá chân nâu", ghi lại khoảnh khắc mẹ con voọc chuyền cành giữa rừng hoa vàng rực trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Hình ảnh vừa tràn đầy sức sống, vừa chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này. Tác phẩm "Cà kheo" của NAG Lê Minh Ngọc đã giành giải ấn tượng. Ảnh: Phùng Quang Hưng, Lê Minh Ngọc.
Với thể loại chim hoang dã, NAG Lý Nguyễn Long (TP.HCM) đã giành giải nhất cùng tác phẩm chụp chim "Giang sen" ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Anh chia sẻ: "Tôi chụp bức ảnh này vào sáng sớm tháng 11, sau nhiều chuyến đi săn ảnh. Khoảnh khắc hai con giang sen mới trưởng thành đang giỡn với nhau chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi rất hãnh diện khi tác phẩm được công nhận và đạt giải thưởng. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi nhiếp ảnh hoang dã của tôi trong hơn 7 năm qua". Ảnh: Lý Nguyễn Long.
NAG Hồ Tấn Thịnh đoạt giải nhất ở thể loại macro với bức ảnh chụp cận cảnh một con nhện thuộc bộ Araneae. Tác phẩm gây ấn tượng bởi cấu trúc hình học tự nhiên và màu sắc vi mô tinh tế - thế giới mà mắt thường khó nhận ra. Ảnh: Hồ Tấn Thịnh.
Ở thể loại bò sát - lưỡng cư, NAG Trần Anh Tuấn chinh phục ban giám khảo với bức "Rắn lục mắt hồng ngọc". Đôi mắt đỏ rực của con rắn nổi bật trên nền tối tạo nên một khung hình ấn tượng, vừa gợi sợ hãi vừa cuốn hút. Ảnh: Trần Anh Tuấn.
Bên cạnh 4 giải nhất, Ban tổ chức còn trao 4 giải ấn tượng cho các tác phẩm và tác giả có đóng góp nổi bật. Trong đó, tác phẩm "Chim điêng điểng (cổ rắn)" của NAG Nguyễn Minh Mẫn và "Rắn hổ đất nâu" của NAG Hoàng Thu Hương vinh dự chinh phục giải thưởng này. Ảnh: Nguyễn Minh Mẫn, Hoàng Thu Hương .
Nữ NAG Nguyễn Thị Thanh Hồng giành giải ấn tượng với bức ảnh "Ếch cây sần" - thành quả sau 10 năm gắn bó với nhiếp ảnh. "Nhiếp ảnh chim hoang dã là bộ môn đòi hỏi thiết bị, thời gian và cả sức bền. Dù ít nữ giới theo đuổi, tôi vẫn cố gắng chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm được. Tôi mong những bức ảnh của mình lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nhấn mạnh rằng nghệ thuật phải gắn liền với sự tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên", cô chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hồng.
Từ ngày 8 đến 14/11, 90 tác phẩm của 48 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm "Vũ điệu từ thiên nhiên". Triển lãm đặt trọng tâm vào giá trị khoa học và giáo dục bảo tồn, đề cao tính xác thực sinh học của hình ảnh, câu chuyện đằng sau mỗi khung hình và đạo đức trong thực hành nhiếp ảnh thiên nhiên. Ảnh: Hoàng Thu Hương.
Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty WildTour, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Triển lãm năm nay cho thấy góc nhìn đa dạng và sâu sắc hơn về thiên nhiên Việt Nam - từ các loài biểu tượng đến những nhóm ít được chú ý nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái". Ảnh: Đinh Xuân Trường, Nguyễn Minh Trí.
Bên cạnh những bộ ảnh chim đa sắc, triển lãm còn ghi nhận nhiều khoảnh khắc hiếm hoi về thú linh trưởng, bò sát, lưỡng cư trong rừng mưa Việt Nam, cùng loạt ảnh macro ấn tượng về bướm, chuồn chuồn và các loài không xương sống. Ảnh: Phương, Bùi Văn Tuấn.
