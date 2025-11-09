Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ảnh gây sửng sốt về động vật hoang dã Việt Nam

  • Chủ nhật, 9/11/2025 08:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuộc thi ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025 vừa khép lại với 739 tác phẩm của 136 nhiếp ảnh gia đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước.

Anh Hoang da Viet Nam anh 1

Sau nhiều vòng chấm chọn, ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng, gồm 4 giải nhất cho 4 thể loại và 4 giải ấn tượng, đồng thời tuyển chọn 90 tác phẩm xuất sắc để trưng bày tại triển lãm "Vũ điệu từ thiên nhiên" diễn ra tại SC VivoCity (TP.HCM) từ ngày 8 đến 14/11. Ảnh: Nguyễn Tự Minh Hoàng.
Anh Hoang da Viet Nam anh 2Anh Hoang da Viet Nam anh 3

Ông Võ Quốc Thuần, đại diện BTC - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam (VWPC) chia sẻ: "Chúng tôi nhận được rất nhiều tác phẩm chất lượng, cho thấy tâm huyết của các tay máy trên khắp cả nước. Tuy nhiên, chưa có bức ảnh nào thật sự xuất sắc vượt trội ở cả 4 thể loại để được trao giải đặc biệt trong lần tổ chức này", ông Thuần chia sẻ. Ảnh: Bạch Thị Tố Anh, Cao Thị Thanh Hà.
Anh Hoang da Viet Nam anh 4Anh Hoang da Viet Nam anh 5

Ở hạng mục thú hoang dã, nhiếp ảnh gia (NAG) Phùng Quang Hưng đã giành giải nhất với bức ảnh "Voọc chà vá chân nâu", ghi lại khoảnh khắc mẹ con voọc chuyền cành giữa rừng hoa vàng rực trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Hình ảnh vừa tràn đầy sức sống, vừa chứa đựng thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này. Tác phẩm "Cà kheo" của NAG Lê Minh Ngọc đã giành giải ấn tượng. Ảnh: Phùng Quang Hưng, Lê Minh Ngọc.
Anh Hoang da Viet Nam anh 6

Với thể loại chim hoang dã, NAG Lý Nguyễn Long (TP.HCM) đã giành giải nhất cùng tác phẩm chụp chim "Giang sen" ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Anh chia sẻ: "Tôi chụp bức ảnh này vào sáng sớm tháng 11, sau nhiều chuyến đi săn ảnh. Khoảnh khắc hai con giang sen mới trưởng thành đang giỡn với nhau chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi rất hãnh diện khi tác phẩm được công nhận và đạt giải thưởng. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi nhiếp ảnh hoang dã của tôi trong hơn 7 năm qua". Ảnh: Lý Nguyễn Long.
Anh Hoang da Viet Nam anh 7

NAG Hồ Tấn Thịnh đoạt giải nhất ở thể loại macro với bức ảnh chụp cận cảnh một con nhện thuộc bộ Araneae. Tác phẩm gây ấn tượng bởi cấu trúc hình học tự nhiên và màu sắc vi mô tinh tế - thế giới mà mắt thường khó nhận ra. Ảnh: Hồ Tấn Thịnh.
Anh Hoang da Viet Nam anh 8

Ở thể loại bò sát - lưỡng cư, NAG Trần Anh Tuấn chinh phục ban giám khảo với bức "Rắn lục mắt hồng ngọc". Đôi mắt đỏ rực của con rắn nổi bật trên nền tối tạo nên một khung hình ấn tượng, vừa gợi sợ hãi vừa cuốn hút. Ảnh: Trần Anh Tuấn.
Anh Hoang da Viet Nam anh 9Anh Hoang da Viet Nam anh 10

Bên cạnh 4 giải nhất, Ban tổ chức còn trao 4 giải ấn tượng cho các tác phẩm và tác giả có đóng góp nổi bật. Trong đó, tác phẩm "Chim điêng điểng (cổ rắn)" của NAG Nguyễn Minh Mẫn và "Rắn hổ đất nâu" của NAG Hoàng Thu Hương vinh dự chinh phục giải thưởng này. Ảnh: Nguyễn Minh Mẫn, Hoàng Thu Hương .
Anh Hoang da Viet Nam anh 11

Nữ NAG Nguyễn Thị Thanh Hồng giành giải ấn tượng với bức ảnh "Ếch cây sần" - thành quả sau 10 năm gắn bó với nhiếp ảnh. "Nhiếp ảnh chim hoang dã là bộ môn đòi hỏi thiết bị, thời gian và cả sức bền. Dù ít nữ giới theo đuổi, tôi vẫn cố gắng chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm được. Tôi mong những bức ảnh của mình lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nhấn mạnh rằng nghệ thuật phải gắn liền với sự tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên", cô chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Hồng.
Anh Hoang da Viet Nam anh 12

Từ ngày 8 đến 14/11, 90 tác phẩm của 48 tác giả được chọn trưng bày tại triển lãm "Vũ điệu từ thiên nhiên". Triển lãm đặt trọng tâm vào giá trị khoa học và giáo dục bảo tồn, đề cao tính xác thực sinh học của hình ảnh, câu chuyện đằng sau mỗi khung hình và đạo đức trong thực hành nhiếp ảnh thiên nhiên. Ảnh: Hoàng Thu Hương.
Anh Hoang da Viet Nam anh 13Anh Hoang da Viet Nam anh 14

Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc Công ty WildTour, đồng Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Triển lãm năm nay cho thấy góc nhìn đa dạng và sâu sắc hơn về thiên nhiên Việt Nam - từ các loài biểu tượng đến những nhóm ít được chú ý nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái". Ảnh: Đinh Xuân Trường, Nguyễn Minh Trí.

Anh Hoang da Viet Nam anh 15Anh Hoang da Viet Nam anh 16

Bên cạnh những bộ ảnh chim đa sắc, triển lãm còn ghi nhận nhiều khoảnh khắc hiếm hoi về thú linh trưởng, bò sát, lưỡng cư trong rừng mưa Việt Nam, cùng loạt ảnh macro ấn tượng về bướm, chuồn chuồn và các loài không xương sống. Ảnh: Phương, Bùi Văn Tuấn.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Cảnh kỳ ảo đến khó tin về thiên nhiên

Bức ảnh 2 con cá voi lưng gù phối hợp săn mồi bằng cách tạo lưới bong bóng của Scott Portelli đạt giải nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên 2024 của Australian Geographic.

09:18 4/9/2024

Những bức ảnh động vật nổi bật nhất thập kỷ

20 bức ảnh chụp động vật hoang dã được giới thiệu trong cuốn sach "Remembering Wildlife" - dự án nhằm nâng cao nhận thức về động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

16:02 22/6/2025

Anh capybara xanh la gay sot hinh anh

Ảnh capybara xanh lá gây sốt

16:15 24/2/2025 16:15 24/2/2025

0

Những tấm ảnh chụp động vật hoang dã mang đến những góc nhìn về cuộc sống, thử thách sinh tồn và vẻ đẹp phong phú của tự nhiên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ho gay tro xuong trong vuon thu Trung Quoc hinh anh

Hổ gầy trơ xương trong vườn thú Trung Quốc

06:40 17/2/2025 06:40 17/2/2025

0

Hình ảnh con hổ gầy trơ xương tại Công viên động vật hoang dã Ninh Ba (Chiết Giang) làm dấy lên nghi vấn "bỏ đói" động vật trong khi đơn vị này thu 180 nhân dân tệ/vé tham quan.

Anh ve chim va thu hoang da Viet Nam gay sung sot hinh anh

Ảnh về chim và thú hoang dã Việt Nam gây sửng sốt

08:49 13/10/2024 08:49 13/10/2024

0

Cuộc thi nhiếp ảnh "Chim và thú hoang dã Việt Nam 2024" với hơn 400 tác phẩm của 117 tác giả trong và ngoài nước phô bày vẻ đẹp của các loài chim, thú hoang dã đến công chúng.

Linh Huỳnh

Ảnh Hoang dã Việt Nam Giải thưởng nhiếp ảnh Nhiếp ảnh hoang dã nhiếp ảnh động vật động vật hoang dã thiên nhiên hoang dã Voọc chà vá

Cùng chuyên mục

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý