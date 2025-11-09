Ảnh gây sửng sốt về động vật hoang dã Việt Nam

Với thể loại chim hoang dã, NAG Lý Nguyễn Long (TP.HCM) đã giành giải nhất cùng tác phẩm chụp chim "Giang sen" ở Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Anh chia sẻ: "Tôi chụp bức ảnh này vào sáng sớm tháng 11, sau nhiều chuyến đi săn ảnh. Khoảnh khắc hai con giang sen mới trưởng thành đang giỡn với nhau chỉ diễn ra trong tích tắc. Tôi rất hãnh diện khi tác phẩm được công nhận và đạt giải thưởng. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực theo đuổi nhiếp ảnh hoang dã của tôi trong hơn 7 năm qua". Ảnh: Lý Nguyễn Long.