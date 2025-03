Ảnh sốc trên nóc nhà 30 tầng bị tố giả mạo, sự thật gây chấn động

Ngày 17/3, hai kẻ liều lĩnh bò lên đỉnh tòa nhà 30 tầng ở Manhattan (Mỹ) để chụp ảnh tự sướng. Ban quản lý chung cư hạng sang này lại tuyên bố loạt ảnh gây thót tim đó là “giả”.

Hai người thích cảm giác mạnh đã trèo lên tòa tháp đôi El Dorado vào tối 17/3.

El Dorado, khu chung cư cao cấp tại Upper West Side (Manhattan, New York, Mỹ), phủ nhận tính xác thực của những bức ảnh gây sốc. Ban quản lý gửi thư cho cư dân giàu có của mình, thông báo đó là “trò deep fake” quy mô lớn.

Tuy nhiên, The New York Post xác minh những hình ảnh đó là thật. Nhiếp ảnh gia 82 tuổi đã tự chụp lại cảnh tượng trên đỉnh tòa nhà 30 tầng và chỉ dùng công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh.

"Thật xúc phạm. Bị nghi ngờ làm tôi rất khó chịu", Jeff French Segall, nhiếp ảnh gia bán chuyên nghiệp, chia sẻ.

Nằm dài trên đỉnh tháp

Tranh cãi nổ ra khi trang West Side Rag công bố loạt ảnh của Segall. Trong ảnh, hai người đàn ông lơ lửng trên cặp tháp của El Dorado. Đỉnh tháp hẹp đến mức cả hai gần như không có chỗ đứng nhưng họ vẫn thản nhiên dùng gậy selfie, thậm chí nằm dài trên chóp tháp.

Segall kể, khoảng 19h ngày 17/3, ông dùng iPhone chụp cảnh hoàng hôn phía sau chung cư từ phòng của mình ở tầng 27 như một thói quen. Vợ Segall là người đầu tiên nhìn thấy sự việc.

"Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi rùng mình vì chóng mặt. Tôi không hiểu sao họ có thể xoay người trên đó. Tôi mà ở đó chắc tôi phát điên vì sợ. Nhưng tôi thực sự ấn tượng. Tôi lập tức bỏ iPhone xuống và vớ lấy máy ảnh Nikon", Segall nói.

Jeff French Segall đã chụp 100 bức ảnh của cặp đôi này trước khi đưa chúng vào bộ tăng cường AI.

Ông đã chụp khoảng 100 bức ảnh, sau đó dùng Photoshop, Lightroom và công cụ AI để khử nhiễu, giúp hình ảnh rõ nét hơn trước khi bán ảnh cho West Side Rag.

Khi những bức ảnh được công bố vào ngày 17/3, ban quản lý El Dorado gửi thư đến các cổ đông, khẳng định không ai đột nhập tòa nhà từ cửa chính.

Khu chung cư cao cấp này từng là nhà của Alec Baldwin và Bruce Willis. Họ quảng cáo có “người trực cửa và lễ tân 24/7, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt”. Một căn hộ hai phòng ngủ, hai phòng tắm ở đây có giá lên tới 2,75 triệu USD .

"Chuyện đó chưa từng xảy ra"

El Dorado tuyên bố "cảnh sát" đã điều tra những bức ảnh và xác định chúng đã bị "can thiệp kỹ thuật số và được xếp vào dạng deep fake".

"Kết quả điều tra xác nhận hình ảnh đã bị chỉnh sửa để tạo ra ảo giác có người ở trên đỉnh tháp, một hành động cực kỳ nguy hiểm. Những bức ảnh này được tạo ra với mục đích đánh lừa cư dân và cộng đồng, gây hoang mang không cần thiết", ban quản lý viết.

Khi The New York Post liên hệ, đại diện tòa nhà nhấn mạnh sự việc này chỉ là “tin giả” và khẳng định "đúng là chuyện đó chưa từng xảy ra". Sở Cảnh sát New York (NYPD) không có bất kỳ hồ sơ nào về cuộc điều tra này.

Phóng viên xác minh những bức ảnh gốc của Segall, trước khi sử dụng công cụ AI, hoàn toàn là thật. Nhiếp ảnh gia bán chuyên nghiệp thừa nhận ông đoán chuyện này sẽ khiến một số người khó chịu nhưng không ngờ cơn giận dữ lại nhắm vào mình.

Ban quản lý El Dorado đã gửi thư cho cư dân khẳng định những hình ảnh này đã bị chỉnh sửa.

"Tôi cứ nghĩ ban quản lý sẽ tức giận với đội bảo vệ vì đã để người lạ lẻn vào tòa nhà, leo lên trên đó. Tôi nghĩ hậu quả sẽ chỉ giới hạn trong nội bộ. Tôi không ngờ họ lại phủ nhận sự việc hoàn toàn", Segall chia sẻ.

Ông và vợ suy đoán hai kẻ mạo hiểm đã lẻn lên nóc tòa nhà thông qua khu vực thi công trên tầng thượng. Segall hy vọng ban quản lý chung cư sẽ thay đổi lập trường.

"Những bức ảnh đó hoàn toàn không bị chỉnh sửa. Cuối cùng, họ sẽ phải chấp nhận chúng là thật. Và giờ họ sẽ phải rút lại tuyên bố của mình", ông khẳng định.