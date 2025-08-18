Ảnh thực tế siêu xe Bugatti Brouillard tại Monterey Car Week 2025

|
Như đã công bố từ trước, siêu phẩm Bugatti Brouillard đã chính thức có mặt trong khuôn viên Quail Lodge của sự kiện thường niên The Quail, A Motorsports Gathering 2025.
|
Chiếc xe được chế tác riêng cho doanh nhân người Hà Lan Michel Perridon, vốn cũng sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các mẫu siêu xe của Bugatti tự cổ chí kim.
|
Đây cũng là dự án đầu tiên của chương trình Programme Solitaire, lấy cảm hứng từ truyền thống chế tác thân xe thủ công (coachbuilding) của Bugatti trong đầu thế kỷ XX.
|
Có thể xem Bugatti Brouillard là phiên bản coupe của hypercar Bugatti W16 Mistral, vốn cũng từng được ra mắt tại The Quail, A Motorsports Gathering 2022.
|
Tên gọi Brouillard (Sương Mù) của chiếc xe lấy theo tên con tuấn mã của Ettore Bugatti, như một lời tri ân đầy tinh tế dành cho niềm đam mê bất tận của nhà sáng lập.
|
Khác với cơ cấu mui bạt trên W16 Mistral, Bugatti Brouillard được trang bị mui cứng tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh, đi kèm lớp sơn xanh nhám phối cùng phần thân dưới tối màu.
|
|
Thay cho cánh gió sau điều khiển điện, Bugatti Brouillard được trang bị cánh gió cố định "ducktail", gợi nhớ đến thiết kế độc đáo từng xuất hiện trên siêu phẩm Chiron Profilée.
|
Nội thất Bugatti Brouillard được tô điểm bằng các chi tiết vải dệt hoa văn tartan từ Paris, kết hợp hài hòa với sợi carbon xanh lá độc bản, tạo nên vẻ sang trọng xen lẫn cá tính.
|
Ghế ngồi được chế tác thủ công theo đúng số đo của chủ nhân, với điểm nhấn đặc biệt là hình phác họa chú ngựa Brouillard tinh xảo trên tựa lưng.
|
Bên cạnh đó, hình ảnh của con ngựa cũng xuất hiện dày đặc tại không gian nội thất như tapi cửa, cần số pha lê hay huy hiệu phía sau hàng ghế.
|
Bệ bước của xe được trang trí với huy hiệu "Brouillard 1/1", thể hiện tính độc bản của dự án Programme Solitaire đầu tiên của Bugatti trong thời kỳ hiện đại.
|
Mang đến sức mạnh cho siêu xe này là khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp mạnh 1.600 mã lực, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
|
Trước Brouillard, Bugatti từng trình làng nhiều kiệt tác hiếm có như Divo (40 chiếc), Centodieci (10 chiếc) hay siêu phẩm độc bản La Voiture Noire trị giá hơn 19 triệu USD.
|
Programme Solitaire chỉ sản xuất giới hạn tối đa 2 xe mỗi năm, đồng thời vẫn mở ra khả năng duy trì khối động cơ W16 dung tích 8.0L huyền thoại trên các siêu phẩm tương lai.
|
Bugatti Brouillard là minh chứng cho triết lý cá nhân hóa vô hạn của thương hiệu, đưa chủ nhân chạm tới đỉnh cao của những khát khao riêng biệt nhất. Mức giá của dự án coachbuild độc bản này không được tiết lộ.
