Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Ảnh thực tế siêu xe Bugatti Brouillard tại Monterey Car Week 2025

  • Thứ hai, 18/8/2025 07:41 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Mẫu siêu xe độc bản Bugatti Brouillard đã chính thức trình làng tại triển lãm The Quail trong tuần lễ xe Monterey Car Week 2025.

sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 1

Như đã công bố từ trước, siêu phẩm Bugatti Brouillard đã chính thức có mặt trong khuôn viên Quail Lodge của sự kiện thường niên The Quail, A Motorsports Gathering 2025.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 2

Chiếc xe được chế tác riêng cho doanh nhân người Hà Lan Michel Perridon, vốn cũng sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các mẫu siêu xe của Bugatti tự cổ chí kim.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 3

Đây cũng là dự án đầu tiên của chương trình Programme Solitaire, lấy cảm hứng từ truyền thống chế tác thân xe thủ công (coachbuilding) của Bugatti trong đầu thế kỷ XX.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 4

Có thể xem Bugatti Brouillard là phiên bản coupe của hypercar Bugatti W16 Mistral, vốn cũng từng được ra mắt tại The Quail, A Motorsports Gathering 2022.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 5

Tên gọi Brouillard (Sương Mù) của chiếc xe lấy theo tên con tuấn mã của Ettore Bugatti, như một lời tri ân đầy tinh tế dành cho niềm đam mê bất tận của nhà sáng lập.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 6

Khác với cơ cấu mui bạt trên W16 Mistral, Bugatti Brouillard được trang bị mui cứng tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh, đi kèm lớp sơn xanh nhám phối cùng phần thân dưới tối màu.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 7sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 8

Thay cho cánh gió sau điều khiển điện, Bugatti Brouillard được trang bị cánh gió cố định "ducktail", gợi nhớ đến thiết kế độc đáo từng xuất hiện trên siêu phẩm Chiron Profilée.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 9

Nội thất Bugatti Brouillard được tô điểm bằng các chi tiết vải dệt hoa văn tartan từ Paris, kết hợp hài hòa với sợi carbon xanh lá độc bản, tạo nên vẻ sang trọng xen lẫn cá tính.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 10

Ghế ngồi được chế tác thủ công theo đúng số đo của chủ nhân, với điểm nhấn đặc biệt là hình phác họa chú ngựa Brouillard tinh xảo trên tựa lưng.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 11sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 12sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 13

Bên cạnh đó, hình ảnh của con ngựa cũng xuất hiện dày đặc tại không gian nội thất như tapi cửa, cần số pha lê hay huy hiệu phía sau hàng ghế.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 14

Bệ bước của xe được trang trí với huy hiệu "Brouillard 1/1", thể hiện tính độc bản của dự án Programme Solitaire đầu tiên của Bugatti trong thời kỳ hiện đại.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 15

Mang đến sức mạnh cho siêu xe này là khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp mạnh 1.600 mã lực, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 16

Trước Brouillard, Bugatti từng trình làng nhiều kiệt tác hiếm có như Divo (40 chiếc), Centodieci (10 chiếc) hay siêu phẩm độc bản La Voiture Noire trị giá hơn 19 triệu USD.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 17

Programme Solitaire chỉ sản xuất giới hạn tối đa 2 xe mỗi năm, đồng thời vẫn mở ra khả năng duy trì khối động cơ W16 dung tích 8.0L huyền thoại trên các siêu phẩm tương lai.
sieu xe, hypercar, bugatti, bugatti w16, bugatti w16 mistral, bugatti mistral, Brouillard, bugatti Brouillard, the quail, Monterey Car Week 2025, Programme Solitaire anh 18

Bugatti Brouillard là minh chứng cho triết lý cá nhân hóa vô hạn của thương hiệu, đưa chủ nhân chạm tới đỉnh cao của những khát khao riêng biệt nhất. Mức giá của dự án coachbuild độc bản này không được tiết lộ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Loạt siêu xe Bugatti xuất hiện tại triển lãm The Quail 2021

Trở lại sau 1 năm vắng bóng, Bugatti đã mang đến triển lãm The Quail 2021 hàng loạt mẫu xe ấn tượng, đáng chú ý nhất là chiếc Bugatti Bolide.

10:40 18/8/2021

Siêu xe Bugatti EB110 Sport Competizione hơn 1,8 triệu USD tái xuất

Mẫu xe đua Bugatti EB110 Sport Competizione độc nhất thế giới sẽ góp mặt tại triển lãm Pebble Beach Concours 2024.

18:11 17/8/2024

Dàn xe Bugatti gây chú ý tại Monterey Car Week 2022

Bên cạnh siêu phẩm W16 Mistral, Bugatti còn mang đến nhiều mẫu xe hấp dẫn khác, cùng những kỷ lục đấu giá được lập ra trong suốt Monterey Car Week.

12:00 25/8/2022

Việt Hà

Ảnh: Bugatti

siêu xe hypercar bugatti bugatti w16 bugatti w16 mistral bugatti mistral Brouillard bugatti Brouillard the quail Monterey Car Week 2025 Programme Solitaire siêu xe hypercar bugatti bugatti w16 bugatti w16 mistral bugatti mistral Brouillard bugatti Brouillard the quail Monterey Car Week 2025 Programme Solitaire

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý