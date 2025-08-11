Ảnh thực tế 'siêu xe điện' Hyundai Ioniq 6 N

|
Sau khi chính thức lăn bánh tại Goodwood Festival of Speed 2025, Hyundai Ioniq 6 N đã được trưng bày tại một trung tâm mua sắm lớn ở thành phố Uiwang, Hàn Quốc.
Chiếc xe được nâng cấp từ phiên bản facelift của Hyundai Ioniq 6 vừa ra mắt vào tháng 4/2025. Đây là mẫu xe điện hiệu hiệu năng cao thứ hai của Hyundai sau Ioniq 5 N.
Thay đổi thiết kế so với concept RN22e ra mắt vào năm 2022, Hyundai Ioniq 6 N mang gói ngoại thất khí động học hầm hố hơn, đi kèm viền đỏ trang trí tại thân dưới.
Mẫu sedan này cũng thừa hưởng cụm đèn trước LED và đèn viền ban ngày tách rời dạng pixel của dòng Hyundai Ioniq 6 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.
Kích thước của xe đạt mức 4.935 x 1.940 x 1.495 mm, trục cơ sở dài 2.965 mm. Hãng cũng giới thiệu màu sơn mới xanh Performance Blue Pearl cho Ioniq 6 N.
Đi kèm là bộ mâm 5 chấu kép khí động học trọng lượng nhẹ kích thước 20 inch, lốp Pirelli P-Zero 5 có thông số 275/35R20 và cùm phanh hiệu năng cao 4 piston sơn đỏ.
Phần đuôi của Hyundai Ioniq 6 N được thiết kế khác biệt hoàn toàn so với bản tiêu chuẩn. Theo công bố, chỉ số cản gió Cd của mẫu xe điện này đạt mức 0,27.
Hyundai cũng trang bị cánh gió khí động học cổ thiên nga, vừa cải thiện lực ép xuống mặt đường và vừa có thể giảm lực cản khi di chuyển ở tốc độ cao.
Thay vì mang đến không gian nội thất hoàn toàn khác biệt giữa bản tiêu chuẩn và bản thể thao như Ioniq 5 N, Hyundai Ioniq 6 N chia sẻ chung thiết kế với Ioniq 6 bản facelift.
Xe được trang bị vô lăng thể thao với logo Hyundai N cỡ lớn, 2 phím xoay chức năng N, phím chuyển đổi chế độ lái bên trái và phím NGB (N Grin Boost) bên phải.
Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12.3 inch với đồ họa thửa riêng, phục vụ cho việc vận hành trong trường đua.
Hàng ghế trước được thiết kế với phong cách thể thao với bề mặt Alcantara cùng những đường chỉ xanh tương phản, đi kèm logo N phát sáng. Hàng ghế sau có thiết kế 3 chỗ ngồi và điều hòa độc lập.
Thanh giằng phía sau và khung gầm có độ bền cao giúp tăng cường độ cứng của thân xe, trong khi ống lót hydro-G giúp cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống treo.
Hyundai Ioniq 6 N được trang bị động cơ điện tại cầu trước 226 mã lực, động cơ điện tại cầu sau 383 mã lực và cho ra công suất tổng hợp 609 mã lực.
Kích hoạt chế độ N Grin Boost kéo dài khoảng 10 giây, mẫu xe điện này có công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm.
Với tính năng N Launch Control, Hyundai Ioniq 6 N có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây, tốc độ tối đa lên đến 257 km/h.
Khách hàng cũng có thể nâng cấp các phụ kiện N Performance, bao gồm gói khí động học bằng sợi carbon, cánh gió CFRP cỡ lớn, hầm gió gầm xe và bộ mâm forged đa chấu kích thước 20 inch giúp xe nhẹ hơn 13,25 kg so với tiêu chuẩn.
Mức giá và thời điểm bắt đầu bàn giao xe vẫn chưa được thương hiệu công bố. Theo một số nguồn tin, Hyundai Ioniq 6 N sẽ có giá khởi điểm khoảng 60.000 USD.
