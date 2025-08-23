Ảnh thực tế siêu xe McLaren Project: Endurance sẽ đua tại Le Mans

|
Tại Monterey Car Week 2025, McLaren đã mang đến siêu xe Project: Endurance, vốn sẽ gắn bó cùng thương hiệu này tại các giải đua sức bền WEC từ mùa giải 2027.
|
Đây là lần chào sân đầu tiên của siêu xe đua này đến với các khách hàng tại Mỹ. McLaren Project: Endurance từng được giới thiệu tại chặng đua 24 Hours of Le Mans 2025.
|
Ngoại thất của chiếc McLaren Project: Endurance này được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua McLaren M16C, vốn giành chiến thắng đầu tiên Indianapolis 500 năm 1974, một trong ba danh hiệu "Triple Crown" mà thương hiệu này sở hữu.
|
McLaren Project: Endurance mang phong cách thiết kế đậm chất khí động học của phân hạng LMDh (Le Mans Daytona hybrid), gợi nhớ đến huyền thoại F1 GTR.
|
So với phiên bản ra mắt, chiếc xe đua này sở hữu màu sơn truyền thống cam McLaren Orange và xanh dương đậm, đi kèm số đeo 3 của chiếc McLaren M16C năm 1974.
|
Phần mui xe được trang trí bằng bộ tem màu xanh đậm cùng ngôi sao "Lone Star" biểu trưng của bang Texas (Mỹ). Họa tiết này cũng xuất hiện trên nón bảo hiểm của tay đua Johnny Rutherford khi giành chiến thắng Indy 500 năm 1974.
|
Thân xe cũng được trang trí với huy hiệu "Speedy Kiwi" (chim Kiwi siêu tốc), vốn được nhà sáng lập Bruce McLaren sử dụng trên logo của đội đua McLaren Motor Racing Team. Đây cũng là loài chim đại diện cho quê nhà New Zealand của ông.
|
Thi đấu trong phân hạng LMDh (Le Mans Daytona hybrid), McLaren Project: Endurance sở hữu khung gầm liền khối bằng sợi carbon được phát triển bởi Dallara.
|
McLaren cho biết xe sẽ được trang bị động cơ V6 twin-turbo kết hợp công nghệ hybrid. Theo quy chế của phân hạng này, công suất không được vượt quá 680 mã lực.
|
Sau thành công vang dội của F1 GTR giai đoạn 1995 -1999, McLaren gần như vắng bóng tại Circuit de la Sarthe. Dù tái xuất ở thể thức GT3 từ thập niên 2010 với chiếc MP4-12C GT3, hãng vẫn chưa có dịp trở lại đường đua lịch sử này.
|
Sau khi bổ sung quy chế mới khi thay thế phân hạng GTE bằng LMGT3, McLaren mới bắt đầu tranh tài trở lại tại giải 24 Hours of Le Mans kể từ năm 2024 cùng chiếc 720S GT3 Evo. Đội đua này sẽ trở lại phân khúc LMDh kể từ năm 2027.
|
McLaren cũng sẽ thiết kế một phiên bản dành riêng cho khách hàng thương mại dựa trên mẫu xe đua Le Mans này, tuy nhiên chưa rõ phiên bản đó chỉ có thể sử dụng trong đường đua hay có thể di chuyển trên đường phố.
