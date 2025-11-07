Ảnh từ flycam, toàn cảnh Quy Nhơn tiêu điều sau bão số 13 Kalmaegi

Khu vực ven biển đường Xuân Diệu trở nên tiêu điều sau bão, rác thải bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhiều biển chữ lớn bị méo mó, biến dạng vì gió lớn. Ảnh: Minh Đức.

Anh Hồ Lê Anh Tuấn (nhân viên nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Tín) chia sẻ: "Nhà hàng tôi đổ sập hoàn toàn, mái tôn bị bão cuốn bay hết, bàn ghế tài sản cũng bị hư hại nhiều, hiện tại cúp điện cả thành phố đồ thực phẩm không biết bảo quản được bao lâu, mong sớm có điện trở lại". Ảnh: Minh Đức.

Từ sáng sớm, bộ đội cùng người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ trên đường Phan Bội Châu và trường mầm non Hoa Sữa. "Thiệt hại quá nặng nề, gần như đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, khu nhà tôi cây cối đổ sập, mái tôn rơi ra đường rất nhiều", bà Châu Thị Liễu (62 tuổi, đường Phan Bội Châu) chia sẻ. Ảnh: Minh Đức.

Một cột điện trên đường Lý Thái Tổ bị gió bão quật gãy, đổ chắn ngang hệ thống dây điện, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Vào khoảng 17h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn. Sau gần 5 giờ quần thảo ở Quy Nhơn, dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau, nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng. Ảnh: Minh Đức.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã gây thiệt hại ban đầu tại tỉnh Gia Lai với 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Ảnh: Minh Đức.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.