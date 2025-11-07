Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh từ flycam, toàn cảnh Quy Nhơn tiêu điều sau bão số 13 Kalmaegi

  • Thứ sáu, 7/11/2025 10:20 (GMT+7)
Sáng 7/11, sau khi bão số 13 Kalmaegi quét qua, nhiều ngôi nhà và hàng quán tại Quy Nhơn (Gia Lai) trở nên tiêu điều, mái tôn bị cuốn bay, cây xanh ngã đổ, đường sá ngổn ngang.

do nat sau bao anh 1

Nhiều nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Định bị gió bão làm tốc mái, sập đổ. Các thanh sắt gãy rơi chắn lên ôtô đỗ gần đó. Hình ảnh chụp lúc 5h30 sáng 7/11. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 2

Nhiều nhà dân, quán xá trên đường Trần Hưng Đạo bị lật mái. Hình ảnh chụp lúc 5h30 ngày 7/11. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 3

Không chỉ mái tôn, các tấm pin năng lượng mặt trời cũng bị gió thổi bay. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 4do nat sau bao anh 5do nat sau bao anh 6do nat sau bao anh 7

Khu vực ven biển đường Xuân Diệu trở nên tiêu điều sau bão, rác thải bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhiều biển chữ lớn bị méo mó, biến dạng vì gió lớn. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 8

Nhà dân ở Khu vực bãi Nồm, Nhơn Lý, Quy Nhơn Đông đổ nát, hoang tàn sau khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: Hoàng Lợi.
do nat sau bao anh 9

Anh Hồ Lê Anh Tuấn (nhân viên nhà hàng trên đường Nguyễn Trung Tín) chia sẻ: "Nhà hàng tôi đổ sập hoàn toàn, mái tôn bị bão cuốn bay hết, bàn ghế tài sản cũng bị hư hại nhiều, hiện tại cúp điện cả thành phố đồ thực phẩm không biết bảo quản được bao lâu, mong sớm có điện trở lại". Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 10

Từ sáng sớm, bộ đội cùng người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ trên đường Phan Bội Châu và trường mầm non Hoa Sữa. "Thiệt hại quá nặng nề, gần như đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, khu nhà tôi cây cối đổ sập, mái tôn rơi ra đường rất nhiều", bà Châu Thị Liễu (62 tuổi, đường Phan Bội Châu) chia sẻ. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 11

Trên đường Trần Bình Trọng, một tán cây lớn bị gãy, chắn gần nửa đường, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 12

Một cột điện trên đường Lý Thái Tổ bị gió bão quật gãy, đổ chắn ngang hệ thống dây điện, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Vào khoảng 17h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn. Sau gần 5 giờ quần thảo ở Quy Nhơn, dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau, nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng. Ảnh: Minh Đức.
do nat sau bao anh 13

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 13 đã gây thiệt hại ban đầu tại tỉnh Gia Lai với 2 người bị thương trong lúc gia cố nhà cửa, di chuyển đồ đạc tại phường Quy Nhơn và xã Tuy Phước. Ảnh: Minh Đức.
An Khánh, Minh Đức

đổ nát sau bão bão số 13 Kalmaegi thiệt hại Quy Nhơn

