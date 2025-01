'Áo dài giấu quần' của local brand Việt gây bức xúc

Nhận về nhiều ý kiến trái chiều, LIMA by LM chính thức đăng tải bài viết xin lỗi vào ngày 8/1. Theo bài viết, thương hiệu thừa nhận “cách đặt tên gây hiểu lầm và khiến một bộ phận cộng đồng mạng bất bình”. Nhãn hàng này cho biết đã tự kiểm điểm nghiêm khắc và sửa tên sản phẩm thành “Áo Mộc Miên”. Cũng trong chính bài đăng này, LIMA by LM cho biết thiết kế trên có thể mặc kiểu giấu quần. Mặc dù đã đưa ra lời xin lỗi, thương hiệu vẫn chưa thể xoa dịu công chúng với cách đặt tên gây nhầm lẫn. Ảnh: LIMA by LM.