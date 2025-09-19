Aston Martin hợp tác làm 'siêu xe' nôi em bé, giá hơn 3.400 USD

Hãng đồ dùng trẻ em BabyStyle vừa trở thành đối tác lifestyle của Aston Martin, đánh dấu bằng sự ra mắt chiếc xe nôi egg3 với thiết kế lấy cảm hứng từ các siêu xe Anh Quốc.

Phiên bản đặc biệt này có 3 phối màu xanh, xám đậm và xám nhạt. Phối màu xanh lấy cảm hứng từ màu sơn Podium Green, đi kèm các đường viền màu xanh Lime Green.

Thay cho thiết kế 3 chấu quen thuộc, chiếc xe nôi này được nâng cấp bộ "mâm" tổ ong đặc trưng của Valour và Victor, đi kèm "lốp" chuyên dụng công nghệ Tru-Ride của egg.

Mọi chi tiết của bộ sưu tập đều được chế tác tỉ mỉ - từ da thật lấy từ nội thất của Aston Martin cho đến logo silicon cao cấp tạo nên lớp hoàn thiện nổi tinh tế.

Aston Martin egg3 gồm nôi xách (carrycot) cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, đồng thời có thể chuyển đổi thành xe đẩy (stroller) dành cho trẻ em nặng tới 25 kg.

Phần mui có khả năng chống tia cực tím UPF 50+ với cửa sổ thông gió từ tính, 3 tư thế ngả, có thể xoay đối diện bố mẹ hoặc hướng ra ngoài, dây đai an toàn một chạm...

Aston Martin egg3 đã chính thức được trưng bày tại sự kiện Kind + Jugend được tổ chức tại Cologne (Đức). So với mức giá tiêu chuẩn khoảng 879 bảng (khoảng 1.200 USD ), dòng sản phẩm mới này có mức giá 2.500 bảng (hơn 3.400 USD ).

Vào năm ngoái, hãng đồ dùng cho trẻ em Silver Cross cũng ra mắt dòng sản phẩm Reef AL Arancio lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini . Với số lượng sản xuất giới hạn 500 chiếc, "siêu xe" nôi này có giá 4.000 bảng (hơn 5.400 USD ).

