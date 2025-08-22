Aston Martin muốn mang âm thanh và cảm giác sang số vào xe điện

Bên cạnh việc hợp tác cùng Lucid, Aston Martin đang cân nhắc bổ sung tùy chọn giả lập âm thanh động cơ và hộp số như các mẫu xe điện của Hyundai.

Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, ông Marek Reichman, Giám đốc Sáng tạo của Aston Martin, đã chia sẻ với trang CarBuzz về quá trình hợp tác cùng hãng xe điện Lucid, bên cạnh những trang bị vốn có thể "học hỏi" từ Hyundai.

Giám đốc Sáng tạo của Aston Martin Marek Reichman mở rộng khả năng hợp tác với các thương hiệu tiên phong trong dải sản phẩm thuần điện như Lucid hay Hyundai.

Hai năm trước, Aston Martin đã công bố kế hoạch hợp tác với Lucid để phát triển dòng xe điện trong tương lai. Tuy nhiên, dự án này đã bị trì hoãn ít nhất một năm, đến 2026, do nhu cầu xe điện hạng sang chưa đủ mạnh để tiến hành theo lộ trình ban đầu.

Ông Reichman cho biết điện hóa là xu hướng mà mọi hãng xe đều phải hướng đến. Tuy nhiên, sản phẩm đầu tiên của Aston Martin sẽ không phải là xe điện thuần túy, mà là cơ cấu PHEV trên siêu xe Valhalla. Xe thuần điện (BEV) vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng sẽ cần thêm thời gian trước khi ra mắt.

Siêu xe Aston Martin Valhalla được trang bị cơ cấu PHEV, bao gồm động cơ V8 twin-turbo 4.0L và 3 động cơ điện, có công suất tối đa 1.079 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.

Việc hợp tác với Lucid Motors được xem là bước đi chiến lược, bởi hãng xe Mỹ này đang sở hữu công nghệ động cơ và pin tiên tiến hàng đầu thế giới. Mẫu Lucid Air có phạm vi hoạt động theo chuẩn EPA hơn 800 km và từng đạt tới 1.100 km trong một kỷ lục thế giới, trước khi bị Chevrolet Silverado EV vượt qua nhờ bộ pin khổng lồ.

Ông Reichman so sánh: "Chúng tôi dùng phanh Brembo vì họ là hãng phanh tốt nhất thế giới. Vậy tại sao không hợp tác với công ty giỏi nhất về động cơ và pin điện? Quan hệ của chúng tôi với Lucid không chỉ là chuỗi cung ứng, mà còn dựa trên cấu trúc sở hữu chung".

Lucid Air Grand Touring vừa lập kỷ lục thế giới Guinness khi di chuyển 1.205 km chỉ trong một chu kỳ sạc, vượt xa con số từ nhà sản xuất là 960 km với quy chuẩn WLTP.

Aston Martin sẽ tiếp tục tập trung vào các mẫu xe xăng và PHEV, nhưng khi xe điện xuất hiện, thương hiệu này hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái đặc biệt. Bất ngờ hơn, Aston Martin thậm chí đang cân nhắc "mượn ý tưởng" từ Hyundai N, cụ thể là hiệu ứng âm thanh động cơ giả lập và mô phỏng sang số như trên Ioniq 5 N hay Ioniq 6 N.

Ông Reichman giải thích: "Nếu điều đó mang lại lợi ích thực sự cho khả năng vận hành và giúp người lái có nhiều cảm xúc hơn, chúng tôi sẵn sàng áp dụng. Nhưng nếu chỉ là yếu tố nhân tạo, thì không. Aston Martin phải là thứ gì đó chân thực".

Aston Martin có thể học hỏi công nghệ giả lập âm thanh động cơ cũng như khả năng sang số trên các mẫu Hyundai Ioniq 5 N hay Ioniq 6 N, tuy nhiên phải mang lại cảm giác "chân thực".

Ông cũng nhấn mạnh lợi thế của Aston Martin khi tham gia giải đua F1: "Chúng tôi thu thập lượng dữ liệu khổng lồ và có thể áp dụng để khiến xe đường phố trở nên thú vị hơn – dù là qua hộp số, mô-men xoắn, hay các công nghệ tăng tương tác khác".

Rõ ràng, việc Aston Martin tìm cảm hứng từ Hyundai nằm trong danh sách những điều ít ai có thể tưởng tượng. Nhưng nếu mẫu xe thuần điện của hãng có thể mang lại sự phấn khích tương tự Ioniq 6 N, thì tương lai của Aston Martin hứa hẹn sẽ rất đáng mong chờ.