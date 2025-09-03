Audi Concept C - mẫu xe thể thao trong kỷ nguyên điện hóa

Phiên bản thương mại của Audi Concept C dự kiến ra mắt vào năm 2027 và sẽ được sản xuất tại nhà máy Böllinger Höfe (Đức). Mẫu xe ý tưởng này sẽ chính thức được trưng bày tại triển lãm IAA Mobility 2025 trong tháng 9 này.