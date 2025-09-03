Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Audi Concept C - mẫu xe thể thao trong kỷ nguyên điện hóa

  • Thứ tư, 3/9/2025 12:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Audi Concept C được lấy cảm hứng từ những mẫu xe biểu tượng của thương hiệu, đồng thời mở ra ngôn ngữ thiết kế mới sẽ hiện diện trên các dòng Audi trong tương lai.

audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 1

Sau khi bị rò rỉ thông tin cách đây không lâu, mẫu xe ý tưởng thuần điện Audi Concept C đã chính thức ra mắt tại sự kiện "Strive for clarity" được tổ chức ở Milan (Italy).
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 2audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 3

Cảm hứng của mẫu concept này đến từ 2 dòng xe gần như không liên quan gì đến nhau: biểu tượng tốc độ Auto Union Type C đời 1936 và mẫu sedan cỡ trung Audi A6 đời 2024.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 4

Audi Concept C sẽ mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với cụm đèn trước LED kỹ thuật số với 4 họa tiết độc lập, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hình chữ nhật.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 5

Được xem là mẫu xe kế thừa tinh hoa của các dòng Audi thể thao, Concept C sở hữu triết lý thiết kế "The Radical Next" với những đường nét tinh gọn đậm chất tương lai.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 6audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 7

Theo Audi, đây là lần đầu tiên một chiếc roadster của thương hiệu được trang bị cơ cấu đóng mở mui cứng điều khiển điện nguyên bản, giúp chiếc xe giữ được thiết kế liền khối nhưng mang lại cảm giác rộng mở của một mẫu xe mui trần.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 8

Trên thực tế, cơ cấu này từng được sử dụng trên Audi A3 Cabriolet thế hệ đầu tiên nhưng giới hạn tại một số thị trường. Mẫu xe Audi TT Roadster cũng từng được trang bị cơ cấu Hardtop nhưng chỉ có mặt trên các phiên bản concept.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 9

Bản ra mắt của Audi Concept C sở hữu màu sơn "Titanium" lạ mắt. Cụm đèn hậu cũng có cấu trúc 4 khoang độc lập, tuy nhiên không được trang bị kính chắn gió sau.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 10

Audi Concept C tuân theo triết lý thiết kế tối giản hóa, thay vì chạy theo xu hướng sử dụng các màn hình cảm ứng cỡ lớn. Xe được trang bị vô lăng sở hữu các phím cơ, bên cạnh các phím cơ/cảm ứng nằm tách biệt trên bảng taplo và bệ điều khiển.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 11audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 12

Điểm nổi bật trong không gian nội thất của mẫu xe ý tưởng này là màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 10.4 inch, vốn có thể được ẩn đi khi không cần thiết.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 13

Ghế ngồi được thiết kế liền khối, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Hãng sử dụng các chất liệu vải dệt chống bám bẩn trên ghế, bảng taplo và tapi cửa.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 14

Đi kèm là các chi tiết trang trí bằng hợp kim nhôm được anode hóa tại bảng taplo, bệ điều khiển trung tâm, tay nắm cửa... mang đến sự sang trọng và không lỗi thời.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 15

Audi Concept C sở hữu kích thước tổng thể 4.521 x 1.981 x 1.278 mm, trục cơ sở dài 2.568 mm. Với tỷ lệ này, thiết kế của xe mang nhiều nét tương đồng với R8 hơn là TT.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 16

Cơ cấu vận hành của mẫu xe hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết đây sẽ là mẫu xe thể thao điện với nền tảng 800 V hỗ trợ sạc nhanh, đồng thời cung cấp cả hai tùy chọn dẫn động AWD và RWD.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 17

Cấu hình này cũng sẽ được áp dụng trên phiên bản thuần điện của chiếc Porsche Cayman và Boxster hoàn toàn mới, vốn cùng thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 18

Phiên bản thương mại của Audi Concept C dự kiến ra mắt vào năm 2027 và sẽ được sản xuất tại nhà máy Böllinger Höfe (Đức). Mẫu xe ý tưởng này sẽ chính thức được trưng bày tại triển lãm IAA Mobility 2025 trong tháng 9 này.
audi, concept c, audi concept c, audi tt, audi r8, xe the thao, xe dien, ev, sieu xe, tt, r8, iaa, iaa mobility, trien lam, trien lam iaa anh 19

Từ nay đến cuối năm, Audi sẽ ra mắt hơn 20 mẫu xe mới trong vòng 24 tháng, qua đó sở hữu dải sản phẩm trẻ trung nhất trong toàn bộ phân khúc xe sang.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chi tiết Audi A5L Sportback bản kéo dài trục cơ sở tại Trung Quốc

Audi A5L Sportback sở hữu thiết kế kéo dài trục cơ sở cùng công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Huawei, có mức giá khởi điểm từ 36.200 USD.

19:42 9/8/2025

Vì sao xe điện đắt tiền đang bị thất sủng?

Mercedes-Benz, Porsche, Audi và nhiều hãng xe danh tiếng khác đang phải đối mặt với sự thật: người tiêu dùng không còn mặn mà với những mẫu xe điện hạng sang.

09:24 1/7/2025

Đây là chiếc Audi R8 cuối cùng trên thế giới

Chiếc Audi R8 cuối cùng vừa lăn bánh khỏi nhà máy Bollinger Hofe, chấm dứt gần 2 thập kỷ đầy thăng trầm của mẫu xe thể thao biểu tượng này.

09:43 23/3/2024

Việt Hà

Ảnh: Audi

audi concept c audi concept c audi tt audi r8 xe thể thao xe điện ev siêu xe tt r8 iaa iaa mobility triển lãm triển lãm iaa audi concept c audi concept c audi tt audi r8 xe thể thao xe điện ev siêu xe tt r8 iaa iaa mobility triển lãm triển lãm iaa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý