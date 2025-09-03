Audi Concept C - mẫu xe thể thao trong kỷ nguyên điện hóa

|
Sau khi bị rò rỉ thông tin cách đây không lâu, mẫu xe ý tưởng thuần điện Audi Concept C đã chính thức ra mắt tại sự kiện "Strive for clarity" được tổ chức ở Milan (Italy).
Cảm hứng của mẫu concept này đến từ 2 dòng xe gần như không liên quan gì đến nhau: biểu tượng tốc độ Auto Union Type C đời 1936 và mẫu sedan cỡ trung Audi A6 đời 2024.
Audi Concept C sẽ mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với cụm đèn trước LED kỹ thuật số với 4 họa tiết độc lập, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hình chữ nhật.
Được xem là mẫu xe kế thừa tinh hoa của các dòng Audi thể thao, Concept C sở hữu triết lý thiết kế "The Radical Next" với những đường nét tinh gọn đậm chất tương lai.
Theo Audi, đây là lần đầu tiên một chiếc roadster của thương hiệu được trang bị cơ cấu đóng mở mui cứng điều khiển điện nguyên bản, giúp chiếc xe giữ được thiết kế liền khối nhưng mang lại cảm giác rộng mở của một mẫu xe mui trần.
Trên thực tế, cơ cấu này từng được sử dụng trên Audi A3 Cabriolet thế hệ đầu tiên nhưng giới hạn tại một số thị trường. Mẫu xe Audi TT Roadster cũng từng được trang bị cơ cấu Hardtop nhưng chỉ có mặt trên các phiên bản concept.
Bản ra mắt của Audi Concept C sở hữu màu sơn "Titanium" lạ mắt. Cụm đèn hậu cũng có cấu trúc 4 khoang độc lập, tuy nhiên không được trang bị kính chắn gió sau.
Audi Concept C tuân theo triết lý thiết kế tối giản hóa, thay vì chạy theo xu hướng sử dụng các màn hình cảm ứng cỡ lớn. Xe được trang bị vô lăng sở hữu các phím cơ, bên cạnh các phím cơ/cảm ứng nằm tách biệt trên bảng taplo và bệ điều khiển.
Điểm nổi bật trong không gian nội thất của mẫu xe ý tưởng này là màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 10.4 inch, vốn có thể được ẩn đi khi không cần thiết.
Ghế ngồi được thiết kế liền khối, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Hãng sử dụng các chất liệu vải dệt chống bám bẩn trên ghế, bảng taplo và tapi cửa.
Đi kèm là các chi tiết trang trí bằng hợp kim nhôm được anode hóa tại bảng taplo, bệ điều khiển trung tâm, tay nắm cửa... mang đến sự sang trọng và không lỗi thời.
Audi Concept C sở hữu kích thước tổng thể 4.521 x 1.981 x 1.278 mm, trục cơ sở dài 2.568 mm. Với tỷ lệ này, thiết kế của xe mang nhiều nét tương đồng với R8 hơn là TT.
Cơ cấu vận hành của mẫu xe hiện vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết đây sẽ là mẫu xe thể thao điện với nền tảng 800 V hỗ trợ sạc nhanh, đồng thời cung cấp cả hai tùy chọn dẫn động AWD và RWD.
Cấu hình này cũng sẽ được áp dụng trên phiên bản thuần điện của chiếc Porsche Cayman và Boxster hoàn toàn mới, vốn cùng thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen.
Phiên bản thương mại của Audi Concept C dự kiến ra mắt vào năm 2027 và sẽ được sản xuất tại nhà máy Böllinger Höfe (Đức). Mẫu xe ý tưởng này sẽ chính thức được trưng bày tại triển lãm IAA Mobility 2025 trong tháng 9 này.
Từ nay đến cuối năm, Audi sẽ ra mắt hơn 20 mẫu xe mới trong vòng 24 tháng, qua đó sở hữu dải sản phẩm trẻ trung nhất trong toàn bộ phân khúc xe sang.
