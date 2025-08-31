Audi Q6 e-tron và Audi A5 tới tay khách hàng vào đầu tháng 9

Bộ đôi xe sang thương hiệu Audi chuẩn bị cập bến đại lý, sau 2 tháng kể từ thời điểm được hãng xe Đức giới thiệu đến khách Việt.

Sau 2 tháng kể từ thời điểm Audi giới thiệu bộ đôi Q6 e-tron và A5 tại Việt Nam, hãng xe Đức thông báo mẫu sedan thể thao và SUV điện hạng sang đã chuẩn bị cập bến hệ thống đại lý, sẵn sàng cho các buổi lái thử cũng như bàn giao cho những chủ sở hữu đầu tiên.

Audi Q6 e-tron và Audi A5 sẽ sớm có mặt tại các đại lý của hãng ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng từ đầu tháng 9 tới đây.

Audi A5 là sedan thể thao hạng sang cỡ trung, được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 195,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm.

Động cơ này kết hợp cùng hộp số S tronic 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,8 giây, tốc độ tối đa 248 km/h.

Khoang lái Audi A5 được trang bị màn hình toàn cảnh MMI kích thước 14,5 inch tích hợp hệ thống giải trí MMI experience plus. Khu vực táp-lô còn có cụm Audi virtual cockpit plus kích thước 11,9 inch cùng một màn hình MMI 10,9 kích thước inch bố trí bên ghế phụ giúp hỗ trợ điều hướng và giải trí.

Audi A5 được bán tại Việt Nam với giá 2,199 tỷ đồng .

SUV điện Q6 e-tron sở hữu motor điện có thể sản sinh công suất tối đa 301 mã lực, mô-men xoắn cực đại 485 Nm. Audi Q6 e-tron tăng tốc 0-100 km/h trong 6,6 giây ở chế độ Launch Control, tốc độ tối đa 210 km/h.

Gói pin dung lượng 100 kWh cho phép mẫu SUV điện đạt phạm vi hoạt động tối đa 583 km khi sử dụng mâm 20 inch. Khi kết nối trụ sạc nhanh, Audi Q6 e-tron có thể bổ sung 260 km quãng đường di chuyển với chỉ 10 phút sạc.

Khoang lái của xe được tang bị màn hình hiển thị OLED, màn hình HUD thực tế ảo, trợ lý ảo Audi, cụm điều khiển tích hợp cửa lái, dải đèn tương tác, hệ thống âm thanh vòm 3D tích hợp tựa đầu cùng hệ thống trợ lái nâng cao ADAS.

Tại Việt Nam, Audi Q6 e-tron có giá 3,199 tỷ đồng .