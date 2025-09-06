Audi và tham vọng bán 2 triệu xe/năm

Mẫu xe ý tưởng Concept C là một phần trong chiến lược dài hạn của Audi, nhắm đến doanh số thường niên 2 triệu xe trên toàn cầu để bám đuổi đối thủ đồng hương Mercedes.

Theo Motor1, mẫu xe ý tưởng Concept C vừa ra mắt đánh dấu sự khởi đầu của ngôn ngữ thiết kế mới và sự trở lại của thương hiệu trong chất lượng vật liệu nội thất.

Các thay đổi này được cho là một phần chiến lược rộng lớn hơn nhằm bám đuổi đối thủ đồng hương Mercedes trong cuộc đua doanh số xe sang. Để đạt được điều đó, giới lãnh đạo Audi đang xây dựng kế hoạch dài hạn để tăng doanh số thường niên lên thành 2 triệu xe.

Tính đến hiện tại, 2023 là năm hoạt động tốt nhất của Audi với doanh số gần 1,9 triệu xe trên toàn cầu. Bước sang năm 2024, lượng tiêu thụ xe Audi trên toàn thế giới giảm xuống còn 1,67 triệu xe, tương đương sụt giảm 11,8%.

Đà suy yếu này gián tiếp đưa Tesla có lần đầu tiên vượt mặt Audi nhờ doanh số gần 1,79 triệu xe điện. Thậm chí, chỉ riêng Model 3 và Model Y đã sở hữu doanh số tốt hơn toàn bộ danh mục sản phẩm Audi trong năm vừa rồi.

Trong cùng kỳ, doanh số toàn cầu của Mercedes đạt hơn 1,98 triệu xe, còn lượng tiêu thụ của BMW là hơn 2,2 triệu xe.

Sau khi chinh phục cột mốc doanh số thường niên 1 triệu xe vào năm 2008, Audi đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này, theo một nguồn tin nội bộ mà Reuters có được. Chưa rõ thời điểm Audi dự định đạt cột mốc doanh số 2 triệu xe, nhưng sẽ có nhiều thách thức xảy ra do hãng sắp ngừng sản xuất những mẫu xe giá rẻ.

Những cái tên từng là chủ lực doanh số Audi như A1 hay Q2 sẽ bị dừng sản xuất, chỉ còn lại Audi A3. Ở mảng điện hóa, Audi xác nhận một mẫu xe thuần điện giá rẻ sẽ ra mắt vào năm 2026.

Sau đó một năm, phiên bản sản xuất của Concept C sẽ gia nhập thị trường, dù Motor1 đánh giá động thái này khó tạo ra những thay đổi đáng kể do thị trường xe thể thao ngày càng thu hẹp.

Được dự báo có giá bán thấp hơn R8 nhưng mẫu coupe mới của Audi vẫn sẽ có giá bán hơn 6 chữ số. Việc thiếu biến thể chạy xăng kèm giá bán phải chăng hơn cũng thu hẹp khả năng tiếp cận khách hàng.

Dù vậy, Audi vẫn kỳ vọng Concept C bản thương mại sẽ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu, tương tự cách Audi TT từng làm được vào cuối những năm 1990.

Bản thân Audi từ chối bình luận về tham vọng doanh số 2 triệu xe/năm. Tuy nhiên, nguồn tin của Reuters tiết lộ Mỹ sẽ là thị trường đóng vai trò quan trọng. Audi đang xem xét sản xuất xe tại xứ cờ hoa để tránh các khoản thuế quan bổ sung từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Audi nhận định việc sản xuất xe tại Mỹ sẽ cho phép hãng tăng gấp đôi doanh số ở thị trường Bắc Mỹ. Năm ngoái, Audi bán được 196.576 xe cho khách hàng Mỹ, giảm 14% so với năm 2023.