Audi xác nhận ra mắt xe điện giá rẻ vào năm 2026

Audi sẽ khai tử 2 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong giá rẻ là A1 và Q2, và thay thế bằng mẫu xe thuần điện nhập môn kể từ năm 2026.

Audi đang chuẩn bị một bước đi quan trọng nhằm mở rộng danh mục sản phẩm xe điện với kế hoạch ra mắt một mẫu xe giá phải chăng ngay trong năm 2026. Thông tin này được hé lộ trong thông cáo báo chí về ngôn ngữ thiết kế mới của hãng, vốn được giới thiệu qua mẫu xe ý tưởng thuần điện Audi Concept C.

Tại buổi ra mắt chiếc Audi Concept C, đại diện thương hiệu xe sang đến từ Đức cho biết hãng đang chuẩn bị kế hoạch ra mắt một mẫu xe thuần điện giá rẻ vào năm 2026.

Theo kế hoạch, mẫu EV mới sẽ được lắp ráp tại Ingolstadt (Đức), đóng vai trò thay thế gián tiếp cho 2 dòng xe sử dụng động cơ đốt trong là A1 và Q2. Dây chuyền sản xuất các mẫu xe này sẽ kết thúc vào năm 2026, trùng thời điểm Audi tung ra mẫu xe điện giá rẻ mới. Dù chưa công bố chính thức kiểu dáng, nhiều nguồn tin cho rằng xe sẽ lai giữa hatchback và SUV.

Giới chuyên môn dự đoán mẫu xe mới có mối liên hệ với Skoda Elroq và sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BMW iX1. Khác với iX1, vốn dùng chung nền tảng với các phiên bản xăng, dầu và hybrid của X1, mẫu xe điện mới của Audi sẽ được phát triển trên nền tảng EV chuyên biệt MEB.

Mẫu xe thuần điện hoàn toàn mới của Audi có thể sẽ chia sẻ công nghệ cùng mẫu crossover thuần điện Skoda Elroq. Hiện tại, cả 2 thương hiệu này đều nằm dưới sự quản lý của tập đoàn mẹ Volkswagen.

Tạp chí Autocar dẫn lời CEO Gernot Döllner mô tả đây là một "thiết kế tuyệt vời, độc đáo và độc lập", tương tự cách Audi A3 từng cạnh tranh với BMW 1 Series. Ông cũng gợi ý khả năng Audi sẽ hồi sinh tên gọi A2, vốn từng được sử dụng cho mẫu MPV cỡ nhỏ trong quá khứ.

Phân khúc của mẫu xe điện giá rẻ này sẽ nằm dưới Q4 e-tron, đồng nghĩa với mức giá khởi điểm thấp hơn 46.150 Euro (khoảng 53.800 USD ) tại Đức. Hiện chưa rõ mẫu EV này có được phân phối tại Mỹ hay không, nơi giá khởi điểm của Q4 e-tron từ 51.095 USD .

Định vị của mẫu xe thuần điện mới sẽ nằm dưới chiếc Audi Q4 e-tron, và sẽ thay thế các mẫu xe nhập môn sử dụng động cơ đốt trong như Audi A1 hay Audi Q2.

Audi đặt mục tiêu đạt 2 triệu xe bán ra mỗi năm trong dài hạn, và việc ra mắt một mẫu EV có giá dễ tiếp cận hơn được cho là sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu này. Năm ngoái, Audi bán được 1,67 triệu xe, vẫn còn kém đối thủ BMW với 2,2 triệu xe trên toàn cầu.

Trong khi đó, BMW cũng được cho là đang chuẩn bị một mẫu xe điện cỡ nhỏ hơn iX1, mang tên i1, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Xe sở hữu cấu hình hatchback dẫn động cầu sau, ứng dụng nền tảng Neue Klasse, với công nghệ pin cell "tròn" mới cho phạm vi hoạt động ít nhất 600 km. Song song với đó, một biến thể sedan mang tên i2 Gran Coupe cũng có thể ra mắt trong cùng năm.

Với mẫu xe thuần điện giá rẻ mới, Audi sẽ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như BMW iX1, Mercedes-Benz EQA, Volvo EX40 hay Volvo EC40... giúp đáp ứng kỳ vọng doanh số mục tiêu là 2 triệu xe/năm.

Tuy phân khúc xe điện cao cấp vẫn là "sân chơi" quen thuộc của Audi, sự xuất hiện của mẫu EV giá rẻ từ năm 2026 hứa hẹn sẽ mở ra cục diện mới tại thị trường châu Âu. Khi những thương hiệu lớn như Audi hay BMW cùng dấn sâu vào phân khúc phổ thông, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh về công nghệ, thiết kế và giá thành - qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện trên toàn cầu.