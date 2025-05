Bà chủ shop đồ chơi tình dục gây sốt show hẹn hò lesbian ở Hàn Quốc

Sau 4 tập của To Get Her, show hẹn hò dành riêng cho những cô nàng đồng tính nữ của Hàn Quốc, Seo Yeon (sinh năm 1993) trở thành gương mặt nổi bật trong dàn 7 người chơi. Ngoại hình xinh đẹp, tính cách gần gũi và những chia sẻ đầy thú vị giúp cô chiếm được tình cảm của số đông khán giả.