Bà chủ Xuyên Việt Oil khai về cuộc gọi với cựu Thứ trưởng Công Thương

Do giấy phép hết hạn mà Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với đối tác Singapore, bà chủ công ty này đã gọi điện cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương nhờ giúp đỡ.

Ngày 21/11, phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiếp tục phần xét hỏi.

Đại diện VKS hỏi bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về nội dung cuộc điện thoại với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Bị cáo Hạnh khai trong quá trình làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu vào năm 2021, do dịch Covid-19, Công ty Xuyên Việt Oil không đáp ứng đủ điều kiện nên bị cáo gọi điện thoại nhờ bị cáo Hải giúp đỡ.

Về lý do không nộp hồ sơ theo quy trình thông thường mà lại nhờ giúp đỡ, bị cáo Hạnh trần tình, khi đó Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với một đối tác từ Singapore, nhưng hồ sơ xin cấp phép bị trả lại vì không đảm bảo đủ các điều kiện, trong khi TP.HCM lại đang bị giãn cách, không thể đi lại được.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Đào Phương.

Thời điểm đó, giữa Xuyên Việt Oil và đối tác Singapore đã ký hợp đồng hợp tác, việc xin giấy phép trở nên cấp bách.

Vì vậy, bị cáo đã gọi điện trình bày với bị cáo Hải nhờ giúp đỡ và khi giấy phép được phê duyệt, bị cáo Hải chủ động gọi điện thông báo "Anh vừa ký xong, em liên lạc với bộ phận một cửa để lấy giấy phép". Bị cáo Hạnh hứa sẽ cảm ơn vị cựu Thứ trưởng.

Tuy nhiên, ông Hải phủ nhận lời khai này của bị cáo Hạnh. Theo bị cáo Hải: "Khi chị Hạnh gọi điện cho tôi, không nhắc gì đến tình trạng điều kiện của công ty vào thời điểm đó, cũng không có chuyện nói ra thủ tục cụ thể nào. Đúng là tôi có gọi cho anh Hoàng Anh Tuấn, nhưng lúc đó tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi mỗi ngày, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng”.

Bị cáo Hải khẳng định bị cáo không chỉ đạo bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), mà chỉ nhắc nhở giấy phép của công ty này sắp hết hạn, yêu cầu làm nhanh và sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ.

Khi được hỏi về việc Công ty Xuyên Việt Oil có đủ điều kiện cấp phép hay không, bị cáo Hải thừa nhận "chưa đủ". Giải thích lý do gọi điện sau khi ký giấy phép, bị cáo Hải khai do thấy bị cáo Hạnh “sốt ruột”, nên muốn trấn an để Hạnh yên tâm tiếp tục kinh doanh.

Việc giúp đỡ cấp giấy phép cho Xuyên Việt Oil, vị cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải được bị cáo Hạnh cảm ơn 50.000 USD .

Các cựu lãnh đạo Bộ Công Thương nhiệt tình giúp Xuyên Việt Oil vì tiền

Theo cáo buộc, tháng 6/2021, do giấy phép của Bộ Công Thương cấp cho Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn nhưng do không đủ điều kiện để được cấp lại, bị cáo Hạnh chỉ đạo thuộc cấp chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, lãnh đạo Bộ Công Thương để xin.

Thông qua bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương), bị cáo Hạnh nhờ bị cáo Hải giúp đỡ và hứa sẽ cảm ơn khi Xuyên Việt Oil được cấp phép. Ông Hải đồng ý và giới thiệu Hạnh liên hệ với ông Tuấn để được hướng dẫn cụ thể.

Sau đó, bị cáo Hải chỉ đạo bị cáo Tuấn xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil. Bị cáo Tuấn báo cáo lại việc này cho bị cáo Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và cả hai đều thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải. Ảnh: Đào Phương.

Ngày 17/6/2021, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh công ty Thương mại và Vận tải du lịch Xuyên Việt Oil) mang 5.000 USD , đưa cho ông Tuấn.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Hạnh nhận được công văn thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép vì hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Khi đó, bà Hạnh tiếp tục liên lạc với bị cáo Tuấn để nhờ giúp đỡ. Qua trao đổi, bị cáo Hạnh hứa sẽ gửi chi phí cho việc cấp phép là 300.000 USD .

Sau đó, Hạnh đưa 300.000 USD cho bị cáo Thắng để mang đi hối lộ, nhưng Thắng giữ lại 50.000 USD , chỉ đưa bị cáo Tuấn và Đông 250.000 USD .

Phiên tòa tạm dừng tới ngày 25/11, đại diện VKS sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.