Ba cô con gái tài sắc của HLV Kiatisuk

Dù nổi tiếng và bận rộn với sự nghiệp bóng đá, HLV Kiatisuk Senamuang vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình. Trên trang cá nhân, ông thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên vợ và 3 con gái, từ những chuyến đi du lịch, dịp sinh nhật cho đến các ngày kỷ niệm quan trọng. Ảnh: coach_zico/Instagram.
Bà xã của ông, Asarapa Senamuang, cũng thường xuất hiện cùng chồng và các con trước truyền thông. Trong ảnh, 3 cô con gái Athicha (Proud), Mooktapa (Pearl) và Krittaya (Perth) đứng cạnh nhau, có vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ. Ảnh: plethailand/Instagram.
Ngày 21/7, Athicha đón sinh nhật lần thứ 22. Ở tuổi mới, cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp, phong cách trẻ trung và năng động. Những khoảnh khắc ấm áp trong các buổi sinh nhật hay kỷ niệm gia đình luôn được bố mẹ cô tự hào chia sẻ. Ảnh: pprounders/Instagram.
Tháng 7/2024, con gái cả Athicha đã tốt nghiệp Trường Đại học Surrey (Anh). Cả gia đình bay sang châu Âu để chúc mừng sự kiện quan trọng này. Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk xúc động viết: "Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của con. Cảm ơn con vì đã không phụ sự mong đợi của bố mẹ. Bố đã vất vả kiếm tiền từ bóng đá và con đã sử dụng theo cách đáng quý nhất. Tự hào về con gái". Ảnh: pprounders/Instagram.
Khác với chị cả, con gái thứ hai Mooktapa sống khá kín tiếng. Cô ít khi xuất hiện trên mạng xã hội, chủ yếu đăng tải những bức ảnh đời thường cùng bạn bè trong các buổi đi chơi hay ăn uống. Tuy nhiên, Mooktapa vẫn thường xuyên tương tác với các bài viết của chị em. Nhiều người nhận xét cô càng lớn càng có nét giống mẹ, duyên dáng và dịu dàng. Ảnh: mookrapas/Instagram.
Trong 3 chị em, con út Krittaya lại là cái tên được chú ý nhiều nhất. Trang Instagram cá nhân của cô có hơn 64.000 người theo dõi, thường xuyên cập nhật những bức ảnh biến hóa đa dạng phong cách, từ năng động, cá tính cho đến dịu dàng, nữ tính. Chính sự linh hoạt này giúp cô luôn mang lại cảm giác mới mẻ, gần gũi và thu hút đông đảo người hâm mộ. Ảnh: perthkrittaya/Instagram.
Krittaya theo học chương trình cử nhân Khoa Kinh tế tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok (Thái Lan). Trong lễ tốt nghiệp gần đây, cô gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng cùng nụ cười ngọt ngào, được nhiều người khen ngợi. Ảnh: perthkrittaya/Instagram.
