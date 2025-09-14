Ba kiểu uống nước buổi sáng âm thầm 'bức tử' dạ dày

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi thức dậy để bù lượng đã mất trong giấc ngủ. Tuy nhiên, không phải loại nước nào vào buổi sáng cũng mang lại lợi ích.

Uống nước quá nóng hoặc quá lạnh khi bụng rỗng có thể ảnh hưởng dạ dày. Ảnh: Freepik.

Sau một đêm dài, cơ thể thường ở trạng thái mất nước nhẹ. Một cốc nước ấm khi vừa thức dậy có thể kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa khởi động nhịp nhàng - điều này đã được nhiều khuyến nghị y khoa công nhận. Tuy nhiên, không phải cách uống nước nào vào buổi sáng cũng có lợi cho sức khỏe.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc uống nước ở nhiệt độ không phù hợp hoặc nạp quá nhiều trong một lần có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Một phân tích trên 2.800 người trưởng thành cho thấy có tới 17,6% gặp vấn đề về dạ dày - ruột liên quan đến thói quen uống nước sai cách.

Đặc biệt, ở những người mắc bệnh mạn tính như suy tim hoặc bệnh thận, việc uống ồ ạt ngay sau khi thức dậy có thể khiến tim và thận chịu thêm gánh nặng, làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng.

Theo NDTV, có ba loại nước được khuyến cáo nên hạn chế khi uống lúc bụng rỗng vào buổi sáng

Nước ngọt, nước trái cây đóng chai

Đầu tiên là các thức uống pha sẵn như nước ngọt, tăng lực hay nước trái cây đóng chai. Nhóm đồ uống này thường chứa hàm lượng đường cao, kèm theo chất phụ gia và caffeine. Khi nạp vào cơ thể lúc bụng rỗng, chúng dễ kích thích niêm mạc dạ dày, gây co thắt, đau bụng và rối loạn tiêu hóa.

Ngoài ra, lượng đường hấp thụ nhanh sẽ khiến đường huyết tăng đột ngột, đồng thời buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải và cân bằng nội môi. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ hình thành sỏi thận cũng như các rối loạn chuyển hóa khác.

Nước nóng

Loại thứ hai là nước quá nóng, thường trên 65°C. Nhiều người thích nhâm nhi nước, trà hoặc cà phê khi còn bốc hơi nóng, song điều này lại tiềm ẩn nguy hại. Nhiệt độ cao có thể gây bỏng niêm mạc đường tiêu hóa và về lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Người lớn tuổi, do khả năng cảm nhận nhiệt kém, càng dễ uống quá nóng mà không nhận ra. Nhiệt độ nước lý tưởng là khoảng 30-40°C, vừa miệng, không gây bỏng lưỡi.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết luận uống đồ uống quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Nước lạnh, nước đá

Loại thứ ba là nước quá lạnh hoặc nước đá. Khi dạ dày còn rỗng, việc uống nước lạnh dễ làm đường tiêu hóa co thắt, gây buồn nôn, đau bụng, khó tiêu; đồng thời ảnh hưởng đến khả năng điều nhiệt, khiến cơ thể dễ cảm lạnh, viêm họng.

Ngoài ba loại nước kể trên, một thói quen khác cũng khá phổ biến là uống nước muối loãng vào buổi sáng với mục đích “thanh lọc cơ thể”. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, lượng muối nạp vào có thể vượt quá khuyến nghị dưới 5 g/ngày, làm tăng huyết áp, gây phù nề và tạo gánh nặng cho tim mạch, thận.

Vậy đâu là thói quen uống nước buổi sáng khoa học? Các chuyên gia khuyến nghị nên lựa chọn nước ấm khoảng 30-40°C, mỗi lần chỉ cần một cốc khoảng 200 ml. Việc uống quá nhiều trong một lần có thể làm loãng dịch vị, cản trở quá trình tiêu hóa bữa sáng và gây cảm giác đầy bụng.

Đối với người mắc bệnh thận hoặc có tình trạng phù nề, việc bổ sung nước vào buổi sáng cần được điều chỉnh theo hướng dẫn riêng của bác sĩ. Ngoài ra, nếu thường xuyên xuất hiện triệu chứng khó chịu như buồn nôn, đau bụng sau khi uống nước, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.