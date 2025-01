Bà Melania và Barron Trump đã khác

Mẹ con bà Melania Trump đã không còn dè dặt như trước. Từ ra mắt tiền điện tử đến việc Barron được coi là "biểu tượng thế hệ MAGA", gia đình Trump thể hiện một hình ảnh rất khác.

Barron Trump được cha khen ngợi Barron Trump được ông Donald Trump dành nhiều lời khen, nhận tràng pháo tay lớn khi xuất hiện tại lễ nhậm chức của cha.

Trong lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của chồng vào tháng 1/2017, bà Melania Trump là người mới đến Washington D.C. Đệ nhất phu nhân khoác lên mình chiếc áo len cashmere xanh nhạt để gợi nhớ Jacqueline Kennedy, vợ của cựu Tổng thống John F. Kennedy. Nụ cười tươi tắn của bà đôi lúc biến mất và trở thành vẻ cau có.

Khi đó, Barron Trump 11 tuổi, đứng núp sau mẹ và được chú ý khi mỉm cười với chị gái Tiffany.

8 năm làm rất nhiều thứ thay đổi.

Mẹ con đệ nhất phu nhân đã khác

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chồng, bà Trump giữ khoảng cách vật lý lẫn tinh thần với thủ đô nước Mỹ. Bà tập trung nuôi dạy con trai Barron và tránh xa tầm mắt công chúng.

Ngược lại, các thành viên khác của gia đình như Ivanka Trump, thích dành nhiều thời gian cho ống kính máy ảnh và mạng xã hội. Nhiều người khác đảm nhận những vị trí quan trọng trong chính phủ của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, đệ nhất phu nhân và con trai đã khác trong lần trở lại này.

Trước lễ nhậm chức của chồng vài giờ, bà Trump ra mắt tiền điện tử mang tên $MELANIA của riêng mình.

Một trong những thay đổi lớn nhất xảy ra trước khi họ đặt chân đến Washington D.C. Giống như những người còn lại trong gia đình, bà Trump ra hiệu sẽ không né tránh các vấn đề đạo đức từng ám ảnh bản thân trong nhiệm kỳ đầu. Đến nay, cả tổng thống thứ 47 lẫn đệ nhất phu nhân cùng khẳng định không quan tâm đến những lời phàn nàn.

Vài giờ trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, cựu người mẫu đã từ bỏ dòng sản phẩm trang sức và mỹ phẩm để công bố tiền điện tử mang tên $MELANIA của riêng mình.

Trong khi đó, Barron Trump hiện được cha tin tưởng và xem như cố vấn. Anh được người ủng hộ xem như biểu tượng của chiến dịch "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA).

Barron khuyến khích ông Trump tham gia podcast trong chiến dịch tranh cử và ủng hộ dự án tiền điện tử của cha mẹ. Trong buổi ra mắt tiền điện tử World Liberty Financial của ông Trump hồi tháng 9, anh được nhắc đến như “người có khả năng nhìn xa trông rộng”.

Barron Trump trưởng thành và được xem là biểu tượng của chiến dịch "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

8 năm trước, Barron là cậu bé 11 tuổi, người ta thấy cậu mỉm cười với chị gái Tiffany khi cha tuyên thệ ở điện Capitol. Lần này, Barron vẫn ở cạnh cha mẹ nhưng với tâm thế khác hẳn.

Trong buổi lễ, anh đứng ở vị trí riêng, mỉm cười và vỗ tay bên cạnh tỷ phú Elon Musk. Anh bắt tay cựu tổng thống Joe Biden khi ông rời khỏi bục, giao lưu với Thượng nghị sĩ Tom Cotton và Pete Hegseth, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng vừa được ông Trump đề cử. Người ta còn chú ý cuộc trò chuyện sôi nổi của Barron với tỷ phú Jeff Bezos, chủ tịch Amazon đồng thời là người sở hữu Washington Post.

Barron được chào đón như người hùng tại cuộc mít tinh chính trị ở Capital One Arena sau đó. Bất cứ khi nào xuất hiện trên màn hình, anh đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của công chúng.

Độc lập

Về phần mình, bà Trump từ bỏ một số nghi lễ truyền thống trước khi chính thức trở thành đệ nhất phu nhân, những điều bà vốn tuân thủ vào năm 2017. Bà không đến Nhà Trắng và tặng quà cho người tiền nhiệm Jill Biden. Khi gặp mặt trong lễ nhậm chức, bà Trump và bà Biden chào nhau nồng nhiệt, không thực hiện các nghi thức được quy định.

Một thay đổi khác mang tính bước ngoặt cũng xuất hiện với Melania Trump tại nhiệm kỳ thứ hai.

Lần này, bà mặc chiếc áo khoác hải quân hai hàng khuy, đội mũ rộng vành, không còn gợi nhớ bất kỳ ai như từng làm hồi 2017.

Trang phục của đệ nhất phu nhân trong lễ nhậm chức không gợi nhớ đến ai mà khẳng định tính "độc lập" của bà.

Kiểu mũ rộng vành của bà từng xuất hiện trong chuyến thăm cấp nhà nước ở Pháp vào năm 2018. Mũ được thiết kế riêng để che khuất phần lớn gương mặt khi bà trở thành chủ đề bàn tán của cả nước. Dù là cựu người mẫu, bà Trump luôn yêu cầu công chúng hãy chú ý những gì bà đang làm thay vì những gì bà đang mặc.

Bà ám chỉ người Mỹ, hay ít nhất là người dân Washington D.C, sẽ thấy đệ nhất phu nhân nhiều hơn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, bà từng nhiều lần trì hoãn chuyến đi đến thủ đô nước Mỹ.

Chia sẻ với Fox News vào tuần trước, đệ nhất phu nhân cho biết sẽ thường xuyên có mặt ở Washington D.C, New York và nhà riêng ở Palm Beach, Florida. Bà khẳng định sẽ tiếp tục Be Best, sáng kiến tập trung hỗ trợ trẻ em từng được khởi xướng trước đó.

"Có thể mọi người chỉ coi tôi là vợ của tổng thống", bà nói trong một cuộc phỏng vấn. "Nhưng tôi tự đứng trên đôi chân của mình, độc lập. Tôi có suy nghĩ riêng".