Ba Na Hills mời chuyên gia Đức 'chuẩn hóa' món xúc xích đặc trưng

Sun World Ba Na Hills hợp tác chuyên gia ẩm thực người Đức Gregor J. Brennecke để nâng tầm chất lượng món xúc xích, vốn được xem là “đặc sản” của ẩm thực Bà Nà.

Xúc xích Bà Nà từ lâu đã nổi tiếng với vị ngon, khiến du khách đặc biệt ấn tượng. Để tiếp tục nâng tầm chất lượng món ăn này, Sun World Ba Na Hills mời ông Gregor J. Brennecke - chuyên gia ẩm thực của Đức với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến và bảo quản sản phẩm từ thịt - đồng hành trong hành trình “chuẩn hóa” hương vị và tạo bản sắc riêng cho xúc xích Bà Nà.

Chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke hướng dẫn cán bộ nhân viên Sun World Ba Na tại xưởng xúc xích.

Ông Gregor J. Brennecke từng làm việc tại 7 quốc gia trên thế giới và có năng lực cung cấp, tư vấn kỹ thuật sản xuất hiện đại, kết hợp giải pháp công thức truyền thống để nâng cao hiệu suất cũng như chất lượng sản phẩm chế biến từ thịt.

Sự hợp tác lần này tập trung chuẩn hóa hai công thức xúc xích cốt lõi của Bà Nà, đó là xúc xích heo đen và xúc xích bò tơ. Chuyên gia ẩm thực người Đức trực tiếp đào tạo và hướng dẫn đội ngũ vận hành tại xưởng sản xuất xúc xích Bà Nà, đảm bảo quy trình chế biến tuân thủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của Đức. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những chiếc xúc xích “chuẩn vị” Đức, mà còn phát huy hương vị “độc bản” của Bà Nà, mang đến sự khác biệt rõ rệt so với sản phẩm xúc xích trên thị trường.

“Sự tỉ mỉ và chú ý từng chi tiết của khu du lịch đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho xúc xích Bà Nà”, ông Gregor J. Brennecke chia sẻ.

Chia sẻ về việc mời ông Gregor J. Brennecke cùng đồng hành, ông Nguyễn Duy Anh - Giám đốc ẩm thực Sun World Ba Na Hills - cho biết: “Dù sản phẩm xúc xích của chúng tôi đã chinh phục nhiều thực khách và định vị là món ăn đáng thử của Ba Na Hills, song khu du lịch vẫn mong muốn sản phẩm xúc xích được chuẩn hóa ở mức độ cao, mang đến chất lượng tuyệt vời cho du khách. Chúng tôi đặt mục tiêu đưa xúc xích trở thành sản phẩm được yêu thích không chỉ ở Bà Nà, mà còn có thể trở thành thức quà yêu thích để du khách mua mang về cho bạn bè, người thân, thậm chí xuất khẩu trong tương lai”.

Trong khi đó, chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke dành nhiều lời khen cho xúc xích Bà Nà. Ông nói: “Xúc xích Bà Nà rất ngon, được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng và được làm từ nguyên liệu tuyển chọn. Món ăn hấp dẫn bởi sự kết hợp tinh tế giữa hương vị địa phương với phong cách chế biến xúc xích chuẩn châu Âu. Sự tỉ mỉ và chú ý từng chi tiết của khu du lịch tạo nên sức hấp dẫn cho xúc xích Bà Nà. Món ăn này hoàn toàn phù hợp không gian và trải nghiệm nơi đây. Sau khi áp dụng kinh nghiệm, kiến thức về chuẩn hóa công thức và quy trình vận hành do chúng tôi cung cấp, xúc xích Bà Nà sẽ còn khiến du khách phải nhớ mãi”.

Xúc xích Bà Nà và bia tươi Sun KraftBeer là sự kết hợp hoàn hảo.

Hương vị thơm ngon của xúc xích Bà Nà nằm ở bí quyết chế biến độc đáo và nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn HACCP quốc tế. Thành phần của món này là thịt bò tơ và thịt heo đen được chăn thả tự nhiên trên vùng núi cao, thời tiết ôn hòa như Nam Giang và Trà My (Quảng Nam). Để đảm bảo chất lượng, tất cả bò và heo được nuôi lấy thịt đều ăn 100% thực vật tự nhiên, nói không với sản phẩm tăng trọng công nghiệp, chất kích thích.

Thịt lợn đen sau khi giết mổ được bảo quản và vận chuyển đến nhà máy sản xuất trong khoảng 45 phút đến 1 giờ, giúp xúc xích giữ được độ tươi, ngọt tự nhiên. Những thớ thịt tươi sau khi được tẩm ướp cùng gia vị nhập khẩu hoàn toàn từ Đức sẽ trải qua quá trình sản xuất theo công nghệ xay thô lạnh, với công thức chế biến đặc biệt chỉ có tại Bà Nà. Nhiệt độ tại xưởng sản xuất luôn được duy trì ở mức dưới 18 độ C - điều kiện lý tưởng để sản xuất xúc xích. Chính sự tổng hòa của nguyên liệu, quy trình sản xuất khép kín hiện đại và công thức độc quyền đã tạo nên món xúc xích thơm ngon.

Ngoài “chuẩn hóa” xúc xích, dịp này, chuyên gia ẩm thực Gregor J. Brennecke còn hỗ trợ Ba Na Hills phát triển sản phẩm ẩm thực mới, gồm loại giăm bông cao cấp như giăm bông Parma, giăm bông khô cùng với quy trình chế biến và đào tạo vận hành chuyên nghiệp. Điều này hứa hẹn đa dạng hóa hơn nữa thực đơn ẩm thực tại Ba Na Hills, mang đến cho du khách trải nghiệm vị giác phong phú.