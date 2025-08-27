Ba nhân viên bị đình chỉ trong vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng

Sau phản ánh gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, Sở Y tế đã đình chỉ 3 nhân viên để xác minh.

Ngày 27/8, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa số 1 liên quan phản ánh việc một gia đình phải trả 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, quãng đường khoảng 200 km.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa số 1 Bắc Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Thiu, điều dưỡng trưởng kíp trực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; ông Vũ Văn Giáp, nhân viên lái xe (hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị); ông Nguyễn Văn Thắng, điều dưỡng hộ tống bệnh nhân (hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc). Các cá nhân này được yêu cầu viết tường trình để phục vụ quá trình xác minh.

Trước đó, ngày 26/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng của chị N.A.T. (trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) phản ánh gia đình bị thu phí 21 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương chở bố chị là ông N.V.T. từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Theo chị T., bố chị phát bệnh ngày 15/8, không ăn uống được và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ông T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, sau đó chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để điều trị. Sau 4 ngày nhưng sức khỏe không cải thiện, gia đình xin đưa ông về quê để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Khi hỏi chi phí vận chuyển, ban đầu bệnh viện thông tin “chỉ vài triệu đồng”, tài xế cũng trấn an “tính theo km, không lo bị thu cao”. Khoảng 12h20 ngày 19/8, xe cứu thương xuất phát từ Bắc Ninh, đến 16h cùng ngày thì về đến Thái Nguyên. Khi đến nơi, tài xế báo tổng chi phí 22 triệu đồng, trong đó có 4 triệu đồng tiền bác sĩ đi kèm. Sau khi “giảm giá”, gia đình phải trả 21 triệu đồng.

"Chúng tôi rất bất ngờ, nhưng bố tôi lúc đó nguy kịch nên vẫn chấp nhận thanh toán", chị T. kể.

Hai ngày sau, ông T. qua đời. Trong đám tang, nhiều người thân, hàng xóm cho rằng mức phí quá cao, khuyên chị báo công an. Chị T. quyết định đăng câu chuyện lên mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng.

Tối 25/8, tài xế liên hệ với gia đình, mang đến 16 triệu đồng và nói sẽ hoàn lại 15 triệu, giữ lại 1 triệu coi như tiền phúng viếng. Gia đình đồng ý nhận lại số tiền này.

Trước phản ánh trên, ngày 26/8, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa đã ký văn bản khẩn gửi Bệnh viện Đa khoa số 1, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc. Sở Y tế khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 28/8.