Ba Vì 'vỡ trận' vì khách săn hoa dã quỳ

Nhiều bạn trẻ đi xe máy lạng lách, đóng giả "thái tử Ả Rập" gây náo loạn khu vực Vườn quốc gia (VQG) Ba Vì ngày 16-17/11, khi hoa dã quỳ nở rộ.

Vườn quốc gia Ba Vì dịp cuối tuần tắc cứng vì lượng khách lớn đổ về "săn" hoa dã quỳ. Ảnh: Khải Hưng.

6h sáng chủ nhật (17/11), Nguyễn Uyên (sinh năm 1999) lái xe máy từ quận Thanh Xuân lên Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) "săn" hoa dã quỳ đang vào mùa nở rộ. Di chuyển hết 2,5 tiếng mới đến nơi, du khách này giật mình chứng kiến cảnh dòng người đông đúc cũng đang đổ về địa điểm.

"Cách 300 m trước cổng vào VQG, tôi không thể di chuyển vì ách tắc quá đông. Các xe đều bị kẹt cứng tại chỗ. Tôi xếp hàng 20 phút mới mua được vé, đâu đâu cũng là cảnh xe máy đứng chờ", Uyên kể.

Lượng khách lớn đổ về gây tắc cứng trên đường vào VQG Ba Vì. Khu bán vé cũng không tránh khỏi tình cảnh "thất thủ" vì quá đông. Ảnh: Uyên Nguyễn.

Tương tự, Đoàn Sang (sinh năm 1995) cũng từ trung tâm thành phố Hà Nội đến VQG Ba Vì tham quan, nhưng được phen "thót tim" trước cảnh đông đúc cũng như tình trạng nhiều bạn trẻ phóng nhanh, vượt ẩu.

"Nhiều bạn trẻ không đội mũ bảo hiểm, thi nhau nẹt pô, đánh võng. Tôi và bạn bè đều tay lái yếu, rất sợ những trường hợp như thế này", Đoàn Sang chia sẻ.

Ngoại trừ cảnh đông đúc dịp cao điểm, cả Sang và Uyên đều khẳng định khung cảnh tại VQG Ba Vì rất đẹp, không khí mát mẻ, trong lành. Hàng nghìn bông hoa dã quy bung nở, khoe sắc vàng tươi khiến du khách nào chứng kiến cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Ngày 18/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám Đốc VQG Ba Vì xác nhận trong 2 ngày cuối tuần (16-17/11) vừa qua, vườn đón lượng khách lớn lên đến trên 26.000 lượt khách. Trong đó, chỉ riêng ngày 17/11 đón trên 19.000 lượt khách.

Theo Giám Đốc VQG Ba Vì, lượng khách ngày 17/11 rất đông, tuy nhiên vẫn chưa tăng kỷ lục so với ngày cao điểm của những năm trước khi có ngày đón trên 21.000 khách.

"Năm nay, khu vực xuất hiện thêm nhiều du khách manh động, phóng xe, nẹt pô, phất cờ, đóng giả thái tử Ả Rập... Thậm chí, họ còn gây hấn, xô xát. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng công an giao thông cùng cán bộ của VQG túc trực phân luồng, hỗ trợ du khách và xử lý vi phạm. Chúng tôi cũng đã mạnh tay xử lý một vài trường hợp các bạn trẻ mạnh động, xô xát, gây mất trật tự", ông Thế cho biết.

Vườn quốc Gia Ba Vì đang vào mùa "săn" hoa dã quỳ đẹp nhất. Ảnh: Nguyễn Ngọc Yến.

Trên fanpage và website đơn vị, VQG Ba Vì liên tục đăng tải các thông tin về thời tiết, khuyến cáo an toàn giao thông, quy định và hướng dẫn du khách tham mùa hoa Dã quỳ. Tại cổng vào, ban quản lý phát ghi âm nhắc nhở du khách chấp hành đúng an toàn giao thông, quy định của VQG, không nẹt pô, không đánh võng, gây mất an toàn trật tự giao thông.

Ngoài ra, dọc đường tham quan, ban quản lý đặt rất nhiều biển chỉ dẫn, cảnh báo để du khách tuân thu đúng quy định khi tham quan tại vườn.

Cũng theo BQL, mùa hoa dã quỳ năm 2024 tại VQG Ba Vì dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến 8/12. Thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất từ ngày 2/11 đến 24/11. Hoa dã quỳ tại VQG Ba Vì bắt đầu nở, báo hiệu một mùa thu dần kết thúc và mùa đông sắp đến.

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Bão Yagi) một số diện tích hoa trong rừng và dọc hai bên tuyến đường giao thông đã bị đổ, hoa thưa và nhỏ, tuy nhiên hoa vẫn nở đúng mùa, đanh và đẹp.

Từ Hà Nội du khách có thể đi theo hướng Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông) đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ trái vào Vườn quốc gia Ba Vì.

Giá vé tham quan VQG Ba Vì gồm:

Vé người lớn: 60.000đ/người/lượt;

Vé sinh viên: 20.000đ/người/lượt;

Vé học sinh: 10.000đ/người/lượt;

Vé ưu tiên: 30.000đ/người/lượt (áp dụng đối với người già trên 60 tuổi, người khuyết tật…).

“Dã quỳ” hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại là một loài cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, thường ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông (khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hàng năm), mỗi bông hoa thường có 13 cánh, tỏa tròn to khoảng 8 - 10 cm, cánh hoa màu vàng rực, hướng dương, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.