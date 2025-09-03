Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắc Ninh xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ

  • Thứ tư, 3/9/2025 15:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, ngày 30/8-1/9, cơ quan này tiến hành xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng vi phạm giao thông.

Theo đó, trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân, huy động hàng trăm tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững bình yên trên các tuyến đường.

Ngày 30/8-1/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập hơn 2.100 biên bản vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, các vi phạm chính là nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số hoặc che lấp biển số.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Đình Nghĩa (SN 2000, trú xã Gia Bình), thu giữ 2,6681 gam Methamphetamine,11 viên ma túy dạng nén, 3,266 gam Ketamine. Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công xã Yên Phong kiểm tra, phát hiện Đàm Văn Quyết (SN 2003, trú tỉnh Cao Bằng) cất giấu một túi nylon chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

https://tienphong.vn/bac-ninh-xu-phat-hon-85-ty-dong-vi-pham-giao-thong-trong-3-ngay-nghi-quoc-khanh-post1775038.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

