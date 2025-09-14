Bác sĩ cứu người đàn ông ngừng tim khi vừa một mình tới phòng cấp cứu

Người đàn ông ngưng tim khi vừa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau 5 phút các y, bác sĩ tích cực hồi sức tim phổi, tuần hoàn và hô hấp bệnh nhân được tái lập.

Nhân viên y tế "kéo" lại sự sống cho người đàn ông ngưng tim khi vừa một mình tới khoa cấp cứu.

Ngưng tim khi vừa vào khoa cấp cứu

Ngày 14/9, BSCKI Lê Phước Đức, Phụ trách khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết, các y, bác sĩ vừa "kéo" lại sự sống cho một người đàn ông ngưng tim, ngưng thở khi vừa một mình đến khoa.

Khoảng 21h20 ngày 11/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận anh N.K. (39 tuổi, trú tại phường Nam Đông Hà) tự đi bộ vào khoa trong tình trạng khó thở dữ dội, không có người thân đi cùng. Vừa nằm lên giường, anh rơi vào ngưng thở, mạch bắt nhẹ rời rạc và ngưng tim.

Ngay lập tức, anh K. được kíp trực gồm 3 bác sĩ và 4 điều dưỡng hồi sức tim phổi tại chỗ, ép tim, đặt ống nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ hồi sức tim phổi.

Bằng nỗ lực của ê-kíp, chỉ khoảng 5 phút sau, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu.

Sau khi tái lập được hô hấp tuần hoàn, anh K. được thở máy và điều trị hen phế quản cấp theo phác đồ. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết.

Clip bác sĩ cứu sống bệnh nhân ngừng tim viral MXH Bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở ngay sau khi vừa một mình đến phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Các bác sĩ sau đó liên hệ được với người nhà, khai thác thông tin cho thấy anh K. có tiền sử hen phế quản.

Hiện anh K. chuyển điều trị tại khoa Nội tổng hợp, bỏ máy thở, có thể thở tự nhiên, sinh hoạt bình thường, tiếp tục được theo dõi ổn định tình trạng hô hấp, đánh giá mức độ và giai đoạn bệnh để có chiến lược dự phòng tối ưu.

"Đây là một tình huống tưởng như đơn giản nhưng có thể cướp đi tính mạng trong tích tắc, nếu không được cấp cứu kịp thời", BSCKI Lê Phước Đức nói.

Giai đoạn chuyển mùa, nguy cơ bệnh hô hấp tăng cao

Theo các bác sĩ, giai đoạn tháng 9-11 là thời điểm thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao, phấn hoa, nấm mốc, bụi mịn, virus và vi khuẩn gia tăng. Đây là điều kiện lý tưởng khiến đường hô hấp dễ bị kích ứng, đặc biệt ở những người có tiền sử hen phế quản, viêm phổi mạn, COPD.

Cơn hen cấp nguy hiểm có thể nhận biết qua các dấu hiệu như khó thở tăng nhanh, thở khò khè, không thể nằm xuống, ho liên tục, ngực căng tức, môi tím tái, không nói được câu hoàn chỉnh, lơ mơ, vã mồ hôi hoặc có dấu hiệu lịm đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nói trên, cần gọi ngay 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

BSCKI Lê Phước Đức khuyến cáo, người có tiền sử hen cần quản lý bệnh chủ động, luôn mang theo thuốc xịt giãn phế quản, tái khám định kỳ với bác sĩ hô hấp, không tự ý bỏ thuốc điều trị duy trì và nên ghi thông tin liên lạc người thân trên giấy tờ tùy thân.

Phụ huynh có con nhỏ bị hen cần luôn có thuốc dự phòng tại nhà, tránh cho trẻ tiếp xúc với khói bụi, thú cưng, mùi nồng. Theo dõi chặt chẽ mỗi khi thời tiết chuyển mùa, lạnh đột ngột. Người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp mạn tính cần giữ ấm cơ thể khi thay đổi thời tiết, tránh lao động nặng trong điều kiện ẩm thấp, trời lạnh, tập thở và vận động nhẹ nhàng mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.

Theo bác sĩ Đức, mỗi cơn hen không chỉ là cơn khó thở mà còn có thể là một "cuộc đua sinh tử" giữa sự sống và cái chết nếu chủ quan. Trường hợp anh K. là lời nhắc nhở rõ ràng rằng nếu đến bệnh viện hay cơ sở y tế gần nhất kịp thời, sự sống vẫn có thể giành lại. Tuy nhiên, không nên chủ quan tự đến bệnh viện một mình, vì không phải ai cũng may mắn như vậy, tốt nhất là gọi xe cấp cứu và có người thân đi kèm.