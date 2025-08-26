Bác sĩ đầu ngành của TP.HCM sẽ luân phiên ra Côn Đảo

Đoàn bác sĩ chuyên khoa đầu tiên của TP.HCM sẽ ra Côn Đảo công tác từ ngày 3/9, mang theo dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho địa phương.

Đợt bác sĩ đầu tiên của TP.HCM sẽ đến hỗ trợ cho Côn Đảo từ đầu tháng 9. Ảnh: Medinet.

Đoàn bác sĩ chuyên khoa đầu tiên của ngành y tế TP.HCM sẽ khởi hành đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa do Sở Y tế TP.HCM triển khai nhằm tăng cường nguồn lực y tế cho địa phương vùng xa.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đợt đầu tiên có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, thuộc các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Bình Dân, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương. Các chuyên khoa được tăng cường gồm Sản, Ngoại tổng quát, Nhi, Gây mê Hồi sức, Chấn thương Chỉnh hình, Nội tổng quát và Nội Thận. Thời gian mỗi đợt công tác kéo dài một tháng.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau, kể cả nơi xa nhất”, chương trình không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần phục vụ, trách nhiệm của ngành y tế TP.HCM sau hợp nhất, lan tỏa đến những vùng xa như Côn Đảo.

Ngoài các đợt luân phiên dài hạn, ngành y tế còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ ngắn hạn. Trong tháng 9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM sẽ tổ chức chăm sóc răng miệng cho học sinh tại Côn Đảo.

Lượt công tác đầu tiên sẽ gồm những bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ảnh: Medinet.

Song song đó, nhiều hạng mục y tế quan trọng được thiết lập nhằm nâng cao năng lực điều trị tại địa phương:

Ngân hàng máu di động phục vụ cấp cứu, sản khoa và phẫu thuật, do Bệnh viện Hùng Vương triển khai.

Hệ thống chạy thận nhân tạo do Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đảm trách.

Quy trình vận hành phòng mổ đạt chuẩn do Bệnh viện Bình Dân xây dựng.

Ngoài nhiệm vụ điều trị, các bác sĩ luân phiên còn tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nhân viên y tế địa phương và kết nối hội chẩn từ xa với các chuyên gia tuyến cuối khi gặp ca phức tạp.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao sự hưởng ứng của các bệnh viện và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của đội ngũ bác sĩ. Hiện danh sách đăng ký luân phiên đã phủ kín lịch công tác tại Côn Đảo đến hết năm 2026.