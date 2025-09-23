Bác sĩ gắp dị vật khó tin, chiếm toàn bộ hốc mũi chàng trai 34 tuổi

Người bệnh 34 tuổi bị nghẹt mũi, ù tai kéo dài. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện viên sỏi kích thước 1 cm bám đầy mủ.

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân T.V.K. (34 tuổi, trú tại phường Cẩm Phả) trong tình trạng nghẹt mũi phải kéo dài, chảy mũi liên tục kèm ù tai. Trước đó, người bệnh đã đi khám và dùng thuốc ở nơi khác nhưng không cải thiện.

Qua nội soi bằng hệ thống hiện đại, bác sĩ phát hiện trong hốc mũi phải có khối cứng, chắc, phủ vảy nâu, chiếm toàn bộ hốc mũi và cản trở hô hấp, nghi ngờ sỏi mũi hoặc nấm xoang.

Viên sỏi được gắp ra từ mũi người bệnh. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn, ê-kíp gồm bác sĩ chuyên khoa I Lý Văn Ngọt và bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Ngọc Lâm đã tiến hành nội soi lấy ra một viên sỏi kích thước khoảng 1 cm, bám mủ. Thủ thuật diễn ra an toàn, bệnh nhân ổn định sau can thiệp. 4 ngày sau, người bệnh hồi phục hoàn toàn, hết nghẹt mũi, chảy mũi, ù tai và được xuất viện.

Trước đó, các bác sĩ cũng gặp 1 trường hợp tương tự, bệnh nhân N.N.T. (26 tuổi, trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến bệnh viện trong tình trạng nghẹt mũi, chảy máu mũi và đau đầu. Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh thường xuyên bị nghẹt mũi, đau đầu nhưng không đi khám, chỉ đến khi chảy máu mũi nhiều mới tìm đến bệnh viện.

Qua nội soi mũi họng, bác sĩ phát hiện trong hốc mũi phải có một khối cứng, bề mặt sù sì nằm ở sàn mũi. Người bệnh được chỉ định chụp CT để đánh giá rõ hơn và được chẩn đoán mắc sỏi mũi hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/10.000 người, với kích thước lên tới 2,5 x 3,5 cm. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và lấy trọn khối sỏi ra ngoài.

Bác sĩ chuyên khoa I Lý Văn Ngọt, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cho biết nhiều trường hợp có triệu chứng dai dẳng như nghẹt mũi, chảy mũi, ù tai thường bị nhầm với viêm xoang hoặc cảm cúm thông thường.

Tuy nhiên, nguyên nhân có thể do dị vật, polyp, u hoặc bệnh lý mạn tính vùng tai mũi họng. Với ca bệnh này, dị vật được xác định là sỏi mũi hình thành do quá trình lắng đọng các chất hữu cơ trong hốc mũi. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, sỏi có thể gây viêm nhiễm kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bác sĩ Ngọt khuyết cáo:

Khi có triệu chứng nghẹt mũi, chảy mũi dai dẳng, tái phát nhiều lần, không nên tự ý dùng thuốc kéo dài.

Người bệnh cần được khám và tầm soát bằng nội soi Tai Mũi Họng để phát hiện chính xác nguyên nhân.

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp phòng biến chứng, đồng thời giảm phiền toái cho người bệnh.