Bác sĩ nha khoa cầm gậy hành hung khách, Bộ Y tế chỉ đạo nóng

Cảnh tượng bác sĩ nha khoa đánh khách hàng tại phòng khám lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Bác sĩ nha khoa hành hung nữ khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đã ký văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM sau khi nhận được phản ánh về vụ nhân viên y tế hành hung bệnh nhân tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, sở cần tổ chức kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở này, đặc biệt là việc chấp hành quy định chuyên môn cũng như thái độ, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên y tế.

Trường hợp phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và gửi báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 15/9.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy tại một phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông), một phụ nữ mặc áo blouse trắng - được cho là bác sĩ, đồng thời là chủ phòng khám - đã to tiếng với nữ khách hàng. Khi khách hàng dùng điện thoại quay lại sự việc, nữ bác sĩ này đẩy người phụ nữ ngã khỏi ghế, cầm gậy đe dọa, thậm chí giật điện thoại ném xuống sàn.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Một người đàn ông được cho là chồng của nữ bác sĩ đã đứng ra can ngăn nhưng không thành. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa bác sĩ và khách hàng trong dịch vụ niềng răng.

Ngày 7/9, Công an phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ) cho biết đang xác minh, củng cố hồ sơ và làm việc với những người liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng ngay tại phòng khám.