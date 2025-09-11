Bác sĩ nội trú giỏi như thế nào?

Kỳ thi bác sĩ nội trú, nơi chỉ số ít sinh viên xuất sắc bước tiếp, được ví như hành trình tuyển chọn "tinh hoa" ngành y, với độ khó bậc nhất trong đào tạo y khoa.

Điểm làm nên sự giỏi giang của bác sĩ nội trú là trải nghiệm thực chiến. Ảnh: Việt Linh.

Mỗi năm, sau kỳ thi bác sĩ nội trú (BSNT) tại Trường Đại học Y Hà Nội, mạng xã hội lại xôn xao với những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thí sinh hồi hộp hô tên chọn chuyên ngành. Với nhiều người, đây chỉ là một nghi thức trang trọng. Nhưng với giới sinh viên y khoa, đó là kết quả của hành trình dài đầy gian nan, nơi chỉ những người xuất sắc mới có mặt.

Bác sĩ nội trú là gì?

Câu nói "khó như thi bác sĩ nội trú" đã trở thành quen thuộc trong giới sinh viên y khoa, bởi con đường này đồng nghĩa với gần một thập kỷ rèn luyện kể từ khi bước chân vào trường y. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, kéo dài 3 năm sau 6 năm học y khoa, thực hành liên tục tại bệnh viện.

Chương trình đào tạo nội trú mỗi người chỉ được thi một lần. Tỷ lệ cạnh tranh rất cao: chỉ khoảng 5-10% sinh viên trong một khóa có cơ hội bước vào chương trình, số chỉ tiêu lại rất hạn chế, có chuyên ngành mỗi năm chỉ tuyển vài người.

Hiện Việt Nam có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội là lâu đời nhất, bắt đầu từ năm 1974. Đến nay, đơn vị này đã có hơn 5.000 người trúng tuyển.

Theo Bộ Y tế, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, nhằm hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có kiến thức nền tảng vững chắc, hiểu biết chuyên ngành hệ thống và kỹ năng thực hành cao, đủ năng lực xử lý các vấn đề chuyên môn phức tạp.

Đây được coi là hình thức đào tạo những chuyên gia giỏi, nhân lực trẻ tinh hoa của ngành y, áp dụng cho cả chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y học dự phòng.

Bác sĩ nội trú giỏi bởi không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc, mà còn được tôi luyện tay nghề qua thực tế, kiên trì và trách nhiệm trên con đường học tập đầy thử thách. Ảnh: Việt Linh.

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BYT, thí sinh dự thi bác sĩ nội trú phải đáp ứng nhiều tiêu chí: Tốt nghiệp chính quy loại khá trở lên; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trong thời gian học; tuổi đời không quá 27; đủ sức khỏe làm việc lâu dài trong ngành y; một số ngành còn có yêu cầu sức khỏe riêng.

Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nếu đáp ứng đủ điều kiện, có thể được xét miễn thi.

Thông báo 755/TB-ĐHYHN năm 2025, Đại học Y Hà Nội quy định: chỉ những sinh viên tốt nghiệp chính quy năm 2025, ngành học phù hợp với chuyên ngành đăng ký, không vi phạm kỷ luật hoặc bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe) mới đủ điều kiện dự thi.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, cho biết năm 2025 đánh dấu kỳ thi bác sĩ nội trú quy mô lớn nhất với gần 1.000 thí sinh tham dự. Đây cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện. Ngân hàng đề thi hơn 2.000 câu hỏi hoàn toàn mới được sử dụng nhằm đảm bảo tính khách quan, đánh giá sát năng lực.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, cho biết năm nay có 426 chỉ tiêu, trong đó 402 thuộc Đại học Y Hà Nội. Các chỉ tiêu còn lại phân bổ cho Phân hiệu Thanh Hóa, Sở Y tế Lào Cai và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bác sĩ đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.

30 giây quyết định tương lai

Tại buổi đăng ký chuyên ngành cho khóa 50 (2025-2028) Trường Đại học Y Hà Nội, không khí trong hội trường được đẩy lên cao trào khi mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để lựa chọn chuyên ngành. Nếu quá thời gian hoặc vắng mặt sau 3 lần gọi tên, cơ hội sẽ lập tức thuộc về người kế tiếp.

Quy định khắt khe này khiến phần đăng ký trở thành "cuộc đấu trí" thực sự, nơi các bác sĩ trẻ phải đưa ra quyết định quan trọng cho cả sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Năm nay, những chuyên ngành "hot" như Sản phụ khoa, Phẫu thuật tạo hình, Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư, Gây mê hồi sức, Nhi khoa tiếp tục khẳng định sức hút. Chỉ đến lượt thí sinh thứ 33, hầu hết chỉ tiêu Sản phụ khoa và Phẫu thuật tạo hình đã kín chỗ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội kiêm Phó trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh, giảng viên Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời là Phó trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhắn nhủ tới các tân bác sĩ nội trú hãy tạm gác lại những danh xưng “nhân tài”, “tinh hoa” đang được nhắc nhiều trên mạng xã hội.

Theo ông, việc trúng tuyển nội trú mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình hành nghề dài hơi và cần học tập liên tục ở phía trước. “Ba năm nội trú là quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt, dù ở bất kỳ chuyên ngành nào, nếu các em thật sự nghiêm túc thì sẽ phải trải qua không ít gian nan, vất vả thậm chí có lúc cảm thấy tủi thân”, bác sĩ Thanh chia sẻ.

Ông cho rằng khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở những ca trực triền miên, khối lượng công việc nặng nề hay áp lực học tập, mà còn ở cảm giác vẫn phải sống phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã đi làm, có thu nhập ổn định, lập gia đình, sinh con thì nhiều bác sĩ nội trú vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình vì chế độ đãi ngộ trong nước đối với học viên bác sĩ nội trú còn hạn chế, khác hẳn với nhiều quốc gia phát triển.

Theo bác sĩ Thanh, chỉ một số ít nội trú đã có “địa chỉ” công tác từ trước tức là đã có nơi nhận thì mới nhận được lương cơ bản nhưng số lượng học viên cũng không nhiều. Còn lại, phần lớn chỉ được bệnh viện thực hành hỗ trợ ở mức tối thiểu, khiến gánh nặng tài chính vẫn đặt lên vai phụ huynh. Chính vì vậy, ông mong gia đình các bác sĩ nội trú hãy đồng hành, tiếp sức cả về tinh thần lẫn vật chất để các bác sĩ trẻ yên tâm học tập.

“Quan điểm của tôi có thể hơi cổ điển, nhưng điều quan trọng nhất của quãng đời nội trú là phải cố gắng học tập, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để làm hành trang cho nghề nghiệp sau này. Việc kiếm thêm thu nhập cũng tốt, song không nên đặt làm mục tiêu ưu tiên, bởi các em chưa có chứng chỉ hành nghề và cơ hội cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi”, ông nhấn mạnh.

Vị bác sĩ đã từng học nội trú cũng lưu ý rằng môi trường bệnh viện chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ, tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ áp lực công việc đến nguy cơ lây nhiễm bệnh tật. Vì vậy, việc giữ gìn sức khỏe và an toàn cá nhân phải luôn đặt lên hàng đầu.

“Có sức khỏe thì mới có thể học tập tốt và giúp đỡ người khác. Là bác sĩ, càng phải biết bảo vệ chính mình trước khi muốn chăm lo cho người bệnh”, ông nhắn gửi.