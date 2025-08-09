Bác sĩ sốc khi vô tình phát hiện con rết sống trong tai bé trai

Nhập viện trong cơn đau tai kèm buốt và ù tai, bé trai 11 tuổi khiến bác sĩ bất ngờ khi nội soi phát hiện một con rết sống bên trong.

Hình ảnh qua ống nội soi khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bất ngờ khi bên trong ống tai có một con rết còn sống. Ảnh: BVCC.

Một bệnh nhi ở Tân Yên, Bắc Giang, nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, kèm cảm giác buốt và ù tai. Cơn đau xuất hiện khi trẻ đang ngủ trên nền nhà. Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã chuyển bệnh nhân vào khoa Liên Chuyên khoa để nội soi kiểm tra.

Hình ảnh qua ống nội soi khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bất ngờ khi bên trong ống tai có một con rết còn sống. Các bác sĩ nhanh chóng gắp bỏ dị vật, vệ sinh tai và kiểm tra tổn thương.

Bác sĩ Phạm Thị Mây, Phó trưởng khoa Liên Chuyên khoa, cho biết nếu con rết không được lấy ra kịp thời, nó có thể bò sâu vào trong, gây thủng màng nhĩ, nhiễm trùng hoặc viêm tai.

Theo bác sĩ Mây, để hạn chế côn trùng chui vào tai, người dân nên giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, ngủ trên giường thay vì dưới đất hoặc nơi ẩm thấp. Trước khi ngủ, cần kiểm tra và vệ sinh chăn, gối, giường. Dù những biện pháp này không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ, chúng vẫn giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng trên.

Khi phát hiện côn trùng hoặc dị vật trong tai, người dân tuyệt đối không nên tự tìm cách lấy ra. Việc này có thể khiến con vật chui sâu hơn hoặc bám chặt vào màng nhĩ, gây thủng, viêm nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác. Thay vào đó, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được xử lý an toàn bằng phương pháp chuyên môn.