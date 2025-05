Bác sĩ tình cờ cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Sau khi giúp cấp cứu cho cô gái gặp tai nạn trên đường, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vui mừng khi một ngày sau nhận được tin nhắn từ người nhà nạn nhân, thông báo cô đã ổn định sức khỏe.

Bác sĩ Mạnh sơ cứu cho cô gái trước khi xe cấp cứu đến.

Tối 7/5, sau buổi chơi thể thao và đang trên đường về nhà, anh Phạm Tiến Mạnh (38 tuổi, bác sĩ thẩm mỹ) bất ngờ bắt gặp vụ tai nạn trên đoạn đường Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội).

Anh nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình. Lúc đó, hai thanh niên đi xe máy gây tai nạn đang có ý định bỏ chạy, bị người dân đuổi theo. Tuy nhiên, anh chỉ quan tâm đến người bị nạn đang nằm trên đường.

Kịp thời cứu sống nạn nhân

Theo quan sát, anh Mạnh nhận thấy cô gái bị tai nạn xe đang trong tình trạng chân tay co quắp, có dấu hiệu co giật, mắt không nhắm kín và lộ nhiều lòng trắng, lưỡi chảy máu do răng cắn vào.

"Điều đầu tiên tôi làm là banh hàm của nạn nhân ra để khai thông đường thở. Vợ tôi cũng đi theo xuống, tôi liền bảo vợ mở cốp ôtô, lấy hộp đồ y tế ra. Tôi lấy gạc nhét vào để răng không cắn vào lưỡi. Sau đó, tôi ấn vào nhân trung, bắt mạch để kiểm soát mạch và huyết áp cho bạn ấy", bác sĩ Mạnh kể với Tri Thức - Znews về quá trình sơ cứu cho nạn nhân.

Anh Mạnh đồng thời nhờ người dân xung quanh gọi xe cấp cứu. Khoảng 10-15 phút sau, xe cấp cứu có mặt. Ở thời điểm đó, nạn nhân cũng tỉnh lại, anh hỏi một số câu và thấy cô gái nhận biết được. Anh cũng băng bó vết thương ở khuỷu tay cho cô.

Khi đội ngũ y tế đến nơi, anh thông báo mình là bác sĩ, đã tiến hành sơ cứu và nói về tình trạng của nạn nhân. "Họ kiểm tra thấy bệnh nhân ổn định thì đưa lên xe cấp cứu để tới bệnh viện. Tôi cũng lên xe về nhà", anh nói.

Bác sĩ Mạnh vui mừng khi người nhà bệnh nhân thông báo cô gái đã ổn định sức khỏe.

Một ngày sau, bác sĩ Mạnh bất ngờ khi thấy đoạn video ghi lại cảnh mình sơ cứu cho nạn nhân đã được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Video chia sẻ về hành động đẹp của anh Mạnh đã thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dân mạng dành lời khen ngợi, cảm ơn và xúc động khi cô gái được cứu sống.

"Người nhà cô gái cũng biết được thông tin của tôi. Chị gái và bạn trai cô gái đã nhắn tin, để lại bình luận cảm ơn, thông báo cô ấy đã ổn định sức khỏe. Tôi thấy vui mừng khi đã giúp đỡ được người khác trong lúc hoạn nạn", anh tâm sự.

"Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại"

Bên cạnh đó, những người xem còn chú ý đến dòng chữ đặc biệt được dán sau xe của anh Mạnh: "Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ xin hãy dừng xe tôi lại".

Bác sĩ cho biết dòng chữ này đã được anh dán trên xe cách đây hơn một năm. Thông điệp đặc biệt khiến những người đi đường đều để ý.

Bác sĩ Mạnh dán dòng chữ sau xe với tâm niệm sẵn sàng giúp đỡ người khi cần.

"Vợ chồng tôi quê ở hai nơi, Hải Phòng và Vĩnh Phúc nên gia đình thường di chuyển, đi lại xa. Một phần nữa vì tôi hay phải đi công tác ở các cơ sở, chi nhánh tại địa phương. Đi đường nhiều, tôi tâm niệm, lỡ gặp tai nạn, sự cố trên đường mà có người cần hỗ trợ, mình sẵn lòng dừng xe xuống giúp", anh nói.

Nhưng quyết định dán dòng chữ "lạ" sau xe của bác sĩ thẩm mỹ còn đến từ nhiều lý do, động lực khác.

Trước đó, vợ anh Mạnh từng bị va chạm và ngã xuống đường khi đưa đón con. May mắn, chị gặp được người có kỹ năng sơ cứu giúp đỡ kịp thời.

Cách đây hơn một năm, một người họ hàng của anh đi ăn liên hoan về khuya, bị va chạm và ngã xuống đường mà không ai phát hiện. Tới gần sáng, người dân mới nhìn thấy và đưa vào viện cấp cứu.

Khi chứng kiến những câu chuyện của người thân của mình, anh Mạnh và vợ thống nhất dán dòng thông điệp sau đuôi xe. Nếu chẳng may có ai gặp sự cố trên đường, mọi người đều có thể bóp còi hay gọi anh lại để được giúp đỡ kịp thời.

Trong cốp xe của anh Mạnh luôn để sẵn hộp sơ cứu.

Cũng từ đó, trong cốp xe của anh Mạnh luôn để sẵn hộp sơ cứu với những đồ cần thiết như: bông băng gạc, cồn sát trùng vết thương, thuốc giảm đau, thuốc chống sưng, giảm phù nề, que nẹp để cố định vết thương...

"Hơn một năm qua, vụ tai nạn vừa rồi là lần đầu tiên tôi phải hỗ trợ sơ cứu cho nạn nhân. Tôi coi đó là một may mắn, bởi từng gặp một số vụ tai nạn khác nhưng người gặp va chạm đều không chấn thương nhiều và có thể đi lại bình thường. Dĩ nhiên chẳng ai muốn phải bắt gặp cảnh tai nạn cần cấp cứu", anh Mạnh bày tỏ.

Nhiều người từng thắc mắc liệu bác sĩ thẩm mỹ thì biết gì về cấp cứu. Nhưng anh Mạnh nói rằng dù chuyên khoa gì, các bác sĩ đều có thời gian học y đa khoa, học cách xử trí cấp cứu, thực tập ở các bệnh viện.

Suốt nhiều năm làm nghề, anh Mạnh thường xuyên cập nhật đào tạo về cấp cứu và hồi sức.

"Có thể tôi không làm giỏi như các bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu, nhưng tôi biết cách xử trí kịp thời, đúng hướng để tránh các tai biến đáng tiếc. Với chúng tôi, y đức phải đặt lên hàng đầu", anh bày tỏ.

Bác sĩ nhận nhiều lời khen ngợi, cảm ơn với hành động đẹp.