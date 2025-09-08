Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Bác sĩ TP.HCM lần đầu làm thủ thuật mới, tạo ra điều kỳ diệu

  • Thứ hai, 8/9/2025 13:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bé trai bị tràn dịch màng tim và suy tim nặng từ tuần thai 28, tưởng chừng không qua khỏi, đã chào đời khỏe mạnh sau ca can thiệp trong bụng mẹ.

Em bé chào đời khoẻ mạnh. Ảnh: BVCC.

Ở tuần thai 28, chị T.N.B. (29 tuổi, TP.HCM) nhận tin dữ: con trai bị suy tim nặng, tràn dịch màng ngoài tim và có khối u nhau thai khổng lồ, đe dọa sự sống từng phút.

Thai phụ lập tức nhập viện với triệu chứng khó thở, mệt mỏi. Siêu âm tim thai cho thấy tình trạng nguy cấp, thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng và có khối u nhau thai khổng lồ.

PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch, cho biết khối u tăng sinh mạch máu bất thường, khiến tim thai phải chịu gánh nặng tuần hoàn, dẫn đến suy tim.

"Đây là tình huống lâm sàng cực kỳ nguy hiểm, thai nhi ở trạng thái nghìn cân treo sợi tóc", bác sĩ Khôi nói.

Các bác sĩ phân tích nếu sinh sớm, trẻ có nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Nhưng theo dõi từng ngày, các bác sĩ nhận thấy không thể trì hoãn thêm.

Trước tình thế cấp bách, bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn đa ngành, ê-kíp thống nhất chọn phương án can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u nhau thai để giảm áp lực cho tim thai, kéo dài thai kỳ ít nhất 4 tuần.

Ê-kíp phải thực hiện toàn bộ thủ thuật dưới hướng dẫn siêu âm để tránh tia X gây hại. Việc chọc kim xuyên qua thành bụng, tiếp cận chính xác mạch máu khối u đòi hỏi sự phối hợp và kinh nghiệm dày dạn.

suy tim thai anh 1

Ê-kíp can thiệp bào thai cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Ban đầu, bác sĩ dùng coil (lò xo kim loại) để tắc mạch nhưng không hiệu quả do lưu lượng máu lớn. Ê-kíp quyết định dùng keo sinh học lấp đầy khoảng hở quanh coil, thao tác mang tính bước ngoặt, bởi chỉ cần keo trôi vào tim hoặc não thai nhi, nguy cơ tử vong rất cao.

Kết quả dòng máu về tim thai giảm nhanh, khối u co nhỏ, tình trạng tim phục hồi. Thai kỳ không chỉ kéo dài đến 32 tuần như dự kiến mà đạt 39 tuần rưỡi. Em bé chào đời an toàn, không cần can thiệp cấp cứu. Hiện bé hơn 4 tháng tuổi, khỏe mạnh và phát triển tốt.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc bệnh viện nhận định đây không chỉ là thành công chuyên môn mà còn minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm của người thầy thuốc.

"Thành công này góp phần thúc đẩy y học bào thai tại Việt Nam", PGS Bắc nói.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Ung thư đại trực tràng gia tăng nhanh, ai có nguy cơ cao?

Nếu dưới 50 tuổi và gặp các triệu chứng như thiếu máu, phân có máu, tiêu chảy hoặc đau dạ dày, bạn nên sàng lọc ung thư đại trực tràng càng sớm càng tốt.

7 giờ trước

5 dấu hiệu ở chân tiết lộ bệnh nhiều người không nghĩ tới

Những biểu hiện tưởng chừng nhỏ như đau gót, lạnh bàn chân hay chuột rút có thể là “tín hiệu sớm” của nhiều vấn đề y khoa.

9 giờ trước

Một loại ung thư ở nam giới tăng liên tục 10 năm qua tại Mỹ

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), số ca chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại nước này tăng 3% mỗi năm kể từ năm 2014, sau khi giảm 6,4% mỗi năm trong thập kỷ trước đó.

19 giờ trước

Nguyễn Thuận

suy tim thai u nhau thai can thiệp thai nhi y học bào thai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý