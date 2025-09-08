Bác sĩ TP.HCM lần đầu làm thủ thuật mới, tạo ra điều kỳ diệu

Bé trai bị tràn dịch màng tim và suy tim nặng từ tuần thai 28, tưởng chừng không qua khỏi, đã chào đời khỏe mạnh sau ca can thiệp trong bụng mẹ.

Em bé chào đời khoẻ mạnh. Ảnh: BVCC.

Ở tuần thai 28, chị T.N.B. (29 tuổi, TP.HCM) nhận tin dữ: con trai bị suy tim nặng, tràn dịch màng ngoài tim và có khối u nhau thai khổng lồ, đe dọa sự sống từng phút.

Thai phụ lập tức nhập viện với triệu chứng khó thở, mệt mỏi. Siêu âm tim thai cho thấy tình trạng nguy cấp, thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng và có khối u nhau thai khổng lồ.

PGS.TS Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh Tim mạch, cho biết khối u tăng sinh mạch máu bất thường, khiến tim thai phải chịu gánh nặng tuần hoàn, dẫn đến suy tim.

"Đây là tình huống lâm sàng cực kỳ nguy hiểm, thai nhi ở trạng thái nghìn cân treo sợi tóc", bác sĩ Khôi nói.

Các bác sĩ phân tích nếu sinh sớm, trẻ có nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, viêm ruột hoại tử. Nhưng theo dõi từng ngày, các bác sĩ nhận thấy không thể trì hoãn thêm.

Trước tình thế cấp bách, bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn đa ngành, ê-kíp thống nhất chọn phương án can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u nhau thai để giảm áp lực cho tim thai, kéo dài thai kỳ ít nhất 4 tuần.

Ê-kíp phải thực hiện toàn bộ thủ thuật dưới hướng dẫn siêu âm để tránh tia X gây hại. Việc chọc kim xuyên qua thành bụng, tiếp cận chính xác mạch máu khối u đòi hỏi sự phối hợp và kinh nghiệm dày dạn.

Ê-kíp can thiệp bào thai cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Ban đầu, bác sĩ dùng coil (lò xo kim loại) để tắc mạch nhưng không hiệu quả do lưu lượng máu lớn. Ê-kíp quyết định dùng keo sinh học lấp đầy khoảng hở quanh coil, thao tác mang tính bước ngoặt, bởi chỉ cần keo trôi vào tim hoặc não thai nhi, nguy cơ tử vong rất cao.

Kết quả dòng máu về tim thai giảm nhanh, khối u co nhỏ, tình trạng tim phục hồi. Thai kỳ không chỉ kéo dài đến 32 tuần như dự kiến mà đạt 39 tuần rưỡi. Em bé chào đời an toàn, không cần can thiệp cấp cứu. Hiện bé hơn 4 tháng tuổi, khỏe mạnh và phát triển tốt.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc bệnh viện nhận định đây không chỉ là thành công chuyên môn mà còn minh chứng cho bản lĩnh, trách nhiệm của người thầy thuốc.

"Thành công này góp phần thúc đẩy y học bào thai tại Việt Nam", PGS Bắc nói.