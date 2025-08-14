Bác sĩ Trương Hữu Khanh nói gì về bệnh Chikungunya

Chikungunya xuất hiện nhiều trên truyền thông và gây lo ngại. Bác sĩ Khanh khẳng định bệnh không mới, ít nguy hiểm và có thể phòng tránh hiệu quả.

Chikungunya không phải là bệnh mới và ít nguy hiểm. Ảnh: Medinet.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết Chikungunya không phải bệnh mới, bệnh đã được ghi nhận từ những năm 1950, song ít được chú ý vì thường chỉ gây sốt nhẹ kèm đau khớp, sau đó tự khỏi.

Bệnh lây qua muỗi vằn, cũng là tác nhân truyền sốt xuất huyết Dengue và Zika. Tuy nhiên, diễn tiến của Chikungunya thường nhẹ hơn nhiều so với sốt xuất huyết.

"Cả sốt xuất huyết Dengue và Chikungunya đều lưu hành ở nhiều quốc gia, nhưng gánh nặng của sốt xuất huyết lớn hơn hẳn vì tỷ lệ biến chứng nặng cao và có thể xảy ra ở cả người khỏe mạnh", bác sĩ Khanh nói.

Sốt xuất huyết có thể dẫn đến sốc, tổn thương đa cơ quan, giảm tiểu cầu và diễn tiến nguy hiểm từ ngày thứ 2-5 của bệnh. Trong khi đó, Chikungunya chủ yếu gây đau khớp và phát ban sau khi hạ sốt. Đa số ca bệnh tự khỏi, biến chứng nghiêm trọng chỉ gặp ở trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm virus khi chuyển dạ hoặc người cao tuổi, suy giảm miễn dịch.

Trong 2-3 ngày đầu, triệu chứng sốt của Chikungunya và sốt xuất huyết gần như giống nhau. Bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyến cáo nên theo dõi như trường hợp sốt xuất huyết để không bỏ sót diễn tiến nặng. Đau khớp do Chikungunya thường thoáng qua, nhưng đôi khi có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho Chikungunya. Hồi tháng tháng 5, Mỹ và châu Âu đã phê duyệt một loại vaccine tái tổ hợp phòng bệnh, nhưng chỉ khuyến cáo cho người đến vùng dịch nặng và chưa phổ biến tại Việt Nam.

Việc nhiều năm không ghi nhận ca bệnh có thể do triệu chứng nhẹ, dễ bị chẩn đoán nhầm là sốt siêu vi. Gần đây, chưa xuất hiện các cụm bệnh với dấu hiệu phát ban và đau khớp ở mức đáng lo ngại.

Bác sĩ Khanh nhấn mạnh bệnh Chikungunya không gây gánh nặng y tế lớn như sốt xuất huyết. Bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh bằng các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng tránh muỗi đốt. Những việc này vừa giúp ngăn Chikungunya, vừa giảm nguy cơ sốt xuất huyết.